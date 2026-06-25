Ультиматум Лукашенко: как Путин продолжает давить на Беларусь и какой ответ готовит Украина

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Лукашенко снова едет к Путину, потому что сам, очевидно, не может демонтировать четыре ретранслятора в Гомельской и Брестской областях, которые корректируют российские дроновые атаки по Украине. По словам Владимира Зеленского, с помощью этого оборудования наносились удары по Житомирской, Ровенской и Волынской областях, энергетике, железной дороге (в частности, важной линии Коростень-Ковель (Ред.), городах и селах. У Беларуси было время, чтобы демонтировать ретрансляторы — 19 июня президент Зеленский дал Лукашенко неделю.

«Там ретрансляторы на соответствующих вышках. Пусть снимет эту технику, пусть выключит эту технику. Я думаю, что ему недели будет достаточно этого сделать. Почему я говорю недели? Потому что сейчас каждый день из-за этого гибнут наши гражданские люди, ранены дети. Если он этого не сделает, сделаем мы», — сказал Владимир Зеленский 19 июня в Киеве во время совместной пресс-конференции с президентом Гондураса.

Сам белорусский диктатор не ответил на ультиматум украинского президента, анонсировав длительную командировку за границу и встречу с Путиным. За Лукашенко ответили спикер главы Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров. Правда, в показаниях они разошлись. Россия, по словам Пескова, не сомневается, что Беларусь способна обеспечить свой суверенитет. Лишь Лавров вспомнил о союзнических обязательствах Москвы защищать Минск «всем комплексом мероприятий».

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Речь идет о договоре о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства от марта 2025 года. В американском институте изучения войны (ISW) отмечают, что Кремль может попытаться воспользоваться этим документом, чтобы втянуть Беларусь в войну для компенсации системного дефицита живой силы. Так, по договору о Союзном государстве, белорусы и россияне имеют единый статус гражданства и, теоретически, равные права и обязанности, в том числе и относительно службы в армии. И Россия уже начала эскалировать, раскручивая фейк об ударе якобы украинского дрона по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

Так что же будет после окончания срока действия ультиматума Владимира Зеленского? Зачем Лукашенко снова объявил мобилизацию в Беларуси? И что о кампании давления Путина с целью непосредственного вступления Беларуси в войну против Украины пишут западные СМИ? Читайте в материале ТСН.ua.

Лукашенко лжет: мобилизация в Беларуси продолжается

Перспективы России на поле боя слабеют, поэтому, по информации The Wall Street Journal, Кремль подталкивает Белоруссию к открытию нового фронта против Украины. Кампания давления началась в начале этого года. Среди целей Москвы — использование территории Беларуси для запуска дронов по Украине и оттягивания украинских сил с южного и восточного направлений путем создания угрозы для севера и запада Украины. Также, как говорят источники WSJ, Россия может использовать Беларусь для операций против стран-членов НАТО, о чем тоже давно предупреждал Владимир Зеленский.

ТСН.ua писал, как еще в марте этого года украинский президент заявлял о планах России развернуть в Беларуси наземные станции управления БПЛА дальнего действия, строительство дорог в приграничные Беларуси и налаживание артиллерийских позиций, а в начале мая — о специфической активности на границе с Украиной стран НАТО. Как тогда, так и сейчас украинское командование не фиксирует перемещение техники или подтягивание военных к украинской границе.

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Для создания для Украины угроз с белорусского направления России там нужно сконцентрировать 70 тыс. военных. Пока такого количества врага на северном направлении нет. По словам командующего Нацгвардии, генерал-майора Александра Пивненко, вряд ли россияне смогут так быстро собрать такое количество солдат, ведь проблемы на Покровском направлении — Силы обороны Украины уничтожают много вражеской пехоты. Однако также помним заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в середине мая: «Возможны операции на севере — это реально».

С начала этого года со стороны Лукашенко звучали довольно спорные заявления. В январе (после того, как в Беларусь вроде бы завезли российский «Орешник») белорусский диктатор устроил внезапную масштабную проверку боеготовности ВС страны. В апреле он угрожал Украине и НАТО «применить все, что есть» в случае «угрозы существованию Беларуси». В мае Лукашенко заявлял о точечной мобилизации частей для подготовки к войне, а Минобороны Беларуси — обучение ракетным войскам и авиациям по снабжению и применению ядерного оружия во взаимодействии с россиянами.

В середине июня в интервью телеканалу «Аль-Арабия» Лукашенко неожиданно дал заднюю, извинившись у президента Зеленского. Он заверил, что со стороны Беларуси не стоит ждать каких-либо военных действий. Но то же он говорил и накануне полномасштабного вторжения РФ в 2022 году, когда российские колонны наступали с территории Беларуси. Уже в среду, 24 июня, Лукашенко еще раз доказал, что его слова ничего не стоят — Минобороны Беларуси начало массовые вызовы военнообязанных в двух приграничных регионах с Польшей и Литвой.

Вызов в Москву: Лукашенко на растяжке с ретрансляторами

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество к бдительности в свете проводимых в Гродненской области военных учений вызова военным комиссариатом Ошмянского района примерно 2000 призывников и создания предыдущих пунктов сбора.

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«Хотя официально эти меры классифицируются как рутинная проверка данных, они служат тактикой устрашения соседних государств. Руководство Беларуси не демонстрирует намерений по деэскалации. Минск усиливает свое военное присутствие вблизи границ Украины и стран НАТО», — добавил Андрей Сибига.

Особенно пристально нужно следить за любыми маневрами в Беларуси на фоне очередного вызова Лукашенко в Москву в «длительную командировку», где он будет говорить с Путиным об ультиматуме президента Зеленского. Едва ли Лукашенко сможет самостоятельно демонтировать ретрансляторы без существенных последствий для стабильности своего режима, учитывая экономическую зависимость от России. В то же время, в условиях преимущества Сил обороны Украины на фронте, успешности украинских «дальнобойных санкций» и острого топливного кризиса в России, за январь-май этого года, по словам Владимира Зеленского, поставки бензина из Беларуси в Россию выросли в 13 раз.

«Мы делаем все, чтобы у россиян не было возможности продавать нефть, давать соответствующий дизель и нефть своей армии. Потому что все это тратится на нас. Он сегодня главный поставщик или один из главных поставщиков для российской армии. Именно Лукашенко, именно Белоруссия. Можно ли это остановить? Я уверен, что это в его силах. И это он контролирует», — отмечал украинский президент.

Также в среду, 24 июня, Владимир Зеленский сообщил, что по информации от Александра Сырского и разведки, ретрансляторы в Беларуси не работают с 22 июня. Демонтировали их или нет, Украина пока не знает. Однако следует напомнить, как еще до ультиматума Зеленского командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди предупреждал Лукашенко, что украинские военные уже определили 500 приоритетных целей на территории Беларуси.

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«Минскому гауляйтеру Лукашеску: ругающий пес не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практический совет: не лезь в глаза Украине», — также заявил Роберт (Мадяр) Бровди.

Эксперты говорят, что Лукашенко явно переоценивает возможности Путина по поводу помощи Беларуси. Вместе с этим европейские чиновники и дипломаты предупреждают, что это не повод ослаблять санкции против Беларуси — участницы России в войне против Украины. Речь идет, в частности, о попытках администрации Трампа наладить диалог с режимом Лукашенко, ослабляя санкции против белорусских государственных и финансовых учреждений, таких как «Белорусский», министерство финансов и другие.

ТСН.ua неоднократно писал о риске использования Россией территории Беларуси не только для повторного вторжения в Украину с севера, но и возможного нападения на страны Балтии, в частности, их отрезания от Польши по Сувальскому коридору. Это, напомним, 65-км полоса земли, соединяющая Калининград с Беларусью. Именно поэтому европейские дипломаты и чиновники дали понять Путину, что у НАТО есть возможности для уничтожения российских военных объектов в Калининграде.

Дата публикации 21:00, 21.06.26 Количество просмотров 357 Зеленский о ударах по России, отношениях с Польшей и взрослых детях! Эксклюзив ТСН!

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