Ультиматум НАТО спровоцировал скандал: Испания жестко ответила Трампу

Президент США Дональд Трамп продолжает давить на союзников по НАТО, требуя военного вмешательства для разблокирования Ормузского пролива. Тем не менее, европейские партнеры открыто отказываются от участия в конфликте на Ближнем Востоке.

О жесткой реакции Мадрида на ультиматум американского лидера пишет Euronews.

Ближний Восток — вне компетенции НАТО

Выступая в Сенате, глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес четко дал понять, что Альянс не будет вмешиваться в ситуацию.

«Ближний Восток не входит в сферу деятельности НАТО, и поэтому не только мы, но и многие союзники выразили то же мнение: НАТО не будет участвовать в этой войне. Мы, союзники, не были ни информированы, ни с нами не консультировались», — заявил дипломат.

Испания по-прежнему придерживается критической позиции по американскому вмешательству в Иране, называя это откровенным нарушением международного права. В прошлом месяце Мадрид даже закрыл свое воздушное пространство для американских самолетов, связанных с войной.

Альтернативные коалиции и вето ООН

Трамп неоднократно критиковал союзников за отказ отправить военные ресурсы в Ормузский пролив, где заблокировано около 2000 судов и 20 000 моряков. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пытается найти компромисс, но для любой миссии требуется консенсус всех 32 членов Альянса, что невозможно из-за позиции Испании и других стран.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил готовность своей страны помочь с разблокировкой пролива, но исключительно при условии получения международного мандата. Однако соответствующую резолюцию в Совбезе ООН ветировали Китай и Россия.

Великобритания пытается сформировать неформальную коалицию из более чем 40 стран мира, чтобы обойти жесткие рамки НАТО и восстановить свободу судоходства.

На фоне конфликта Дональд Трамп снова грозится вывести США из Альянса, называя его «бумажным тигром». Распад НАТО теперь обсуждается все серьезнее. Европа не спешит присоединяться к операциям США, а Испания, Италия и Франция ограничивают использование своих баз и воздушного пространства.

По закону США от 2023 года формальный выход из НАТО требует согласия Сената, что делает этот сценарий маловероятным. Однако Трамп способен расколоть Альянс изнутри, даже оставаясь в его составе.

Эксперты предупреждают, что американский президент может просто отказаться выполнять обязательства по коллективной обороне, предусмотренные статьей 5, или отозвать американских офицеров из командования НАТО. Даже без официального выхода сама риторика Трампа уже наносит ущерб: доверие между союзниками стремительно падает, что заставляет Европу активнее работать над собственной архитектурой безопасности без надежды на Вашингтон.