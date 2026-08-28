Ультиматум от ЦРУ и истерика в Кремле: Россия угрожает Британии на фоне угрозы для НАТО

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

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Россия сделала предупреждение Великобритании на фоне обеспокоенности экспертов относительно возможной эскалации войны со стороны президента РФ Владимира Путина и его потенциального выбора трех целей на территории стран НАТО. В то же время, директор ЦРУ Джон Рэтклифф на этой неделе тайно посетил Москву, где предостерег Кремль от возможного нападения на Альянс и предупредил о его последствиях.

Об этом пишет Express.

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Угрозы РФ в адрес Британии

Премьер-министр Британии Энди Бернем сообщил 24 августа, что Лондон предоставит Киеву доступ к секретным технологиям, которые позволят Украине приступить к самостоятельному производству дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. В то же время, Франция согласилась передать Украине соответствующие ракетные технологии.

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После этого в МИД России заявили, что Британия и Франция «играют с огнем».

В британском Минобороны в ответ на новые угрозы Москвы в очередной раз отметили неизменную поддержку Украины.

«Британия стоит бок о бок с Украиной, и мы полны решимости предоставить Украине необходимое оборудование для защиты от незаконного вторжения Путина. Россия не должна сомневаться в решимости этого правительства противостоять российской агрессии в Украине, а также против Великобритании и наших союзников», — говорится в заявлении.

Директор ЦРУ предостерег Россию от эскалации против НАТО

На этой неделе Рэтклифф совершил поездку в Москву, во время которой, как сообщается, должен был предупредить Путина о недопустимости нападения на любую страну-члена НАТО.

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Этот визит стал первым приездом директора ЦРУ в российскую столицу после поездки Уильяма Бернса в 2021 году. Тогда Бернс предостерег Кремль по подготовке вторжения в Украину. Нынешний визит может свидетельствовать о серьезной обеспокоенности Вашингтона относительно вероятной агрессии России против НАТО.

По информации источника, знакомого с поездкой Ретклиффа, основной целью его визита было предупреждение Москвы о «любых эскалационных действиях в отношении стран Балтии».

Потенциальные цели РФ — страны Балтии: какую тактику может выбрать Кремль

Среди потенциальных целей России называют Латвию, Литву и Эстонию.

Представитель службы безопасности одной из стран Балтии, знающий вопросы обороны и стратегического планирования на восточном фланге НАТО, на фоне новых предупреждений о возможной российской атаке призвал: «мы должны сохранять спокойствие, но оставаться бдительными».

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Как пишет Telegraph, Москва потенциально может прибегнуть к атаке под чужим флагом. В частности, российская сторона могла бы обвинить эстонские силы безопасности в убийстве или ранении граждан российского происхождения, использовав это для дальнейшего обострения ситуации.

Кремль также может использовать тактику, которую использовал во время оккупации Крыма в 2014 году. Тогда на полуострове действовали так называемые «зеленые человечки» — вооруженные люди без опознавательных знаков, которых первоначально представляли как местных жителей, якобы защищающих русскоязычное население. Позже было доказано, что они были российскими военнослужащими.

В то же время старший научный сотрудник аналитического центра Royal United Services Institute Джастин Бронк отметил, что потенциальная атака на страны Балтии сегодня могла бы не требовать столь масштабной операции, которую Россия проводила в 2014 году.

Страны НАТО усиливают обороноспособность

На фоне роста опасений возможной агрессии со стороны РФ страны НАТО вблизи российской границы усиливают обороноспособность. В частности, на этой неделе Польша сообщила о получении первой партии основных боевых танков Black Panther, производимых в Южной Корее. Ожидается, что их разместят недалеко от границы с Калининградской областью.

Несмотря на усиление военной готовности стран Альянса, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил: «Сейчас публикуется много материалов такого рода, которые нагнетают страх. Конечно, это не имеет ничего общего с реальностью и не имеет ничего общего с намерениями Российской Федерации».

К слову, по оценкам аналитиков ISW, визит Ретклиффа в Москву на фоне предостережений о возможной агрессии против Эстонии, Латвии или Литвы свидетельствует о более острой угрозе, чем считалось ранее. Несмотря на отсутствие признаков масштабного стягивания войск на границы, подобного 2021 году, аналитики не исключают ограниченного наземного вторжения или ударов малыми силами, не требующими длительной подготовки.

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