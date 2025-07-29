Ультиматум Трампа: как США меняют геополитическую игру против России

Дональд Трамп / © Associated Press

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После подписания соглашения между США и Евросоюзом Дональд Трамп сделал заявление, которое сразу всколыхнуло политические круги: мол, все решится через 10–12 дней. Этот термин выглядит не как угроза, а как четкий дедлайн в большой геополитической партии.

Об этом пишет руководитель аналитического центра «Деловая столица» Вадим Денисенко.

Катализатором действий стало именно соглашение с ЕС. Она предоставила Вашингтону стратегическое преимущество и позволила активизировать следующий этап — переговоры с Китаем. Следует отметить, что на этом этапе Россия играет второстепенную роль. Именно Пекин становится главной мишенью новой стратегии Белого дома.

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Есть два основных сценария развития событий. Первый — ускорение переговоров с Китаем с возможным достижением компромисса, который заставит Пекин давить на Россию для прекращения боевых действий. Такой поворот событий может означать жесткие требования и к Украине.

«Пока этот вариант не выглядит слишком реалистичным, хотя, ни Китай, ни США точно не хотят торговых эскалаций или, тем более, боевых действий. В этом случае действительно в кратчайшее время Китай начнет давить на Россию для прекращения боевых действий, а нас США будет принуждать к жестким компромиссам», — отметил Денисенко.

Второй — стратегическое соглашение между США, Индией и странами Персидского залива о поставках нефти на замену российскому.

Ожидать осталось недолго — в ближайшие недели покажут, сможет ли Трамп переформатировать международный порядок без открытой эскалации. Одно очевидно: новая игра США сложна и многоуровневая. И для Украины сейчас важно найти собственное место в балансе между двумя мировыми полюсами.

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«Ждать осталось недолго. Но точно никаких пошлин на 100 или 500% никто принимать не будет. Игра будет гораздо сложнее. А я могу только повторить: нам нужно выравнивать отношения с Китаем как неизбежным вторым полюсом мира», — подытожил аналитик.

Напомним, во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает срок, ранее отведенный Владимиру Путину на прекращение войны.

В свою очередь, сенатор-республиканец и союзник Трампа Линдси Грэм заявил, что Путин серьезно ошибся в своих ожиданиях по отношению к американскому президенту. По его словам, глава Белого дома имеет полное право быть разочарованным из-за постоянных атак РФ на Украину.