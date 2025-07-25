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США активизировали давление на страны, продолжающие торговлю с Россией.

Об этом заявил кандидат экономических наук Иван Усс в эфире «Киев 24».

По его словам, Вашингтон фактически поставил ультиматум не Путину, а Китаю, Индии, Бразилии и даже Европейскому Союзу.

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Центром претензий стали поставки российской нефти. Ультимативная логика проста: либо страны Глобального Юга отказываются от закупок нефти у Москвы, либо США вводят пошлины на их продукцию. Китай уже назвал это шантажом. Индия же заявила, что имеет около 40 альтернативных поставщиков и готова пересмотреть сотрудничество с РФ.

Вашингтон ожидает, что ЕС присоединится к этой инициативе. Американский министр финансов заявил о готовности координировать действия в отношении стран, финансово поддерживающих Кремль. Это давление направлено на разрушение экономической устойчивости России, которая несмотря на санкции, до сих пор держится благодаря торговле со странами Глобального Юга.

Эксперты подчеркивают, что снижение объемов экспорта нефти в такие страны, как Китай и Индия, может сократить срок существования российской экономики до одного года. Удар может оказаться критическим — как с экономической, так и политической точки зрения.

Напомним, российская экономика пока не демонстрирует признаки полного коллапса. Хотя гражданский сектор постепенно теряет устойчивость — особенно в производстве товаров широкого потребления и финансировании социальных программ — военно-промышленный комплекс наоборот продолжает расти.

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Как отмечает президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар, если экономика РФ и испытывает серьезный удар, то в первую очередь в ее гражданском сегменте. Милитарная составляющая, напротив, демонстрирует динамическое развитие и расширение.