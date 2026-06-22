Ультиматум Зеленского Лукашенко: как отреагировали в ЕС

Вправе защищаться: в Еврокомиссии прокомментировали ультиматум Зеленского / © Associated Press

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Беларусь на самом деле помогает России вести войну против Украины, поэтому украинцы имеют право на самооборону.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер во время брифинга.

«Конечно, Украина имеет право защищаться», — сказала Хиппер, комментируя ультиматум Зеленского в адрес режима Лукашенко.

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По ее словам, Беларусь уже неоднократно предпринимала провокационные действия в отношении ЕС. В частности, Минск использовал миграционный кризис для давления на европейские страны.

Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко

Напомним, 19 июня Владимир Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко. Он требует немедленно прекратить помощь России в корректировке ударов по украинским городам. Для выполнения условий белорусскому режиму дали ровно одну неделю.

20 июня Зеленский снова выступил с предупреждением к белорусским властям.

Вчера глава государства снова резко обратился к Лукашенко и заявил, что «извинения пусть он оставит для себя».

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