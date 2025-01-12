Ультраправая кандидатка в канцлеры ФРГ обещает вернуть "Северный поток"

В партии "Альтернатива для Германии" считают, что газопроводы взорвали "противники энергетической независимости" страны.

Кандидат в канцлеры Германии от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в случае прихода к власти обещает возобновить работу российского газопровода "Северный поток" в случае прихода к власти.

Об этом она заявила, выступая на федеральном съезде, передает Welt.

"Мы вернем "Северный поток" в эксплуатацию, можете быть в этом уверены", – сказала Вайдель.

Также выдвижение ультраправых объявило, что правительство под ее руководством "снесет все ветряные электростанции", которые она назвала "позорными", и вернет атомные электростанции, от использования которых Германия окончательно отказалась в 2023 году.

Ранее о необходимости восстановления "Северного потока" заявил сопредседатель АдГ Тино Хрупалла, отметив, что газопроводы взорвали "противники энергетической независимости" Германии. Он призвал расследовать это дело и наказать всех виновных.

Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года в экономических зонах Швеции и Дании. Уцелела только одна из двух нитей "Северного потока — 2", а "Северный поток — 1" полностью вышел из строя.

Обе магистрали на тот момент не работали: первая была на плановом ремонте, а вторую так и не запустили из-за признания Кремлем самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик".

Президент России Владимир Путин утверждал, что диверсию организовали "англосаксы", поскольку, по его мнению, им было выгодно разрушение энергетической инфраструктуры Европы.

Досрочные парламентские выборы в Германии пройдут 23 февраля.

Соперниками Вайдель являются действующий канцлер Олаф Шольц, представляющий Социал-демократическую партию (СДПГ), лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц и вице-канцлер Роберт Хабек от "Союза 90/Зеленых".

По данным Associated Press, опросы общественного мнения показывают, что пока лидирует ХДС: партию поддерживают 30% граждан. АдН занимает второе место с 20%. Отдать голос за СДПГ готово 17%.

Напомним, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг и назначил досрочные выборы на 23 февраля 2025 года.

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