Ультраправый румынский политик Джорджеску объявил о завершении политической карьеры

Келин Джорджеску / © Associated Press

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Ультраправый пророссийский румынский политик Келин Джорджеску объявил о завершении своей политической деятельности.

Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

«Я решил прекратить активное участие в политическом процессе и стать пассивным наблюдателем общественной и социальной жизни», — заявил Джорджеску.

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По его словам, он не входит ни в одну политическую партию, не намерен создавать новую силу и не стремится занимать государственные должности. Теперь, по словам политика, он сосредоточится на семье, которой нужен покой и восстановление после сложного периода.

«Теперь я сосредоточусь на семье, которой нужен покой и, прежде всего, здоровье после всех потрясений последнего времени», — добавил Джорджеску.

В то же время, политик не исключает возвращения к активному участию в общественной жизни в будущем.

«Хотя этот этап завершен, я по-прежнему верю в идеалы, за которые боролся. Если будет реальный шанс принести пользу Румынии, я готов вернуться», — сказал экскандидат в президенты.

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Ранее сообщалось, что пророссийский кандидат Джордже Симион проиграл выборы в Румынии и признал победу соперника.

Мы ранее информировали, что новый президент Румынии Никушор Дан высказал мнение о том, что мир в Украине не скоро наступит, а компромиссы с диктатором Владимиром Путиным не гарантируют справедливого мира.