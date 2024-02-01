Улыбался, кривился и закатывал глаза: фото и видео неадекватного поведения Путина

Каждый его выход в свет не обходится без курьезов.

Кремлевский диктатор Владимир Путин в очередной раз удивил всех своим поведением. Он не мог справиться с эмоциями, поэтому постоянно кривился, непонятно улыбался и закатывал глаза.

Это видно на кадрах, выложенных в сети.

Путин теперь редко появляется на публике. Однако каждый его выход в свет привлекает внимание. Он то не может сдержать ноги во время официальных встреч и начинает ими дергать, то целует чужих детей, когда ездит по регионам.

Путин не смог проконтролировать свое лицо

На опубликованных кадрах видно, как Путин сидит за столом и держит толстую папку. Можно предположить, что там списки погибших российских оккупантов или преступления, совершенные страной-агрессором. Хотя для этого одной папки точно будет не достаточно.

Путин не смог контролировать свое лицо

Лицо Путина меняется десятки раз в течение нескольких секунд. На нем читается и раздражение, и отвращение, затем удовольствие и странная ухмылка. Далее глава Кремля пытается поднять папку со стола и передать кому-то, но это ему удается не с первого раза.

Скриншоты

Скриншоты

Скриншоты

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На последних кадрах российский диктатор наконец-то передает кому-то документы, впрочем его мимика дальше выражает недовольство. Как бы ни пытался Путин выглядеть адекватным, это ему вряд ли удастся.

Напомним, у российского диктатора Путина проявляется параноидальное поведение и ряд других факторов, связанных со старением организма. Такое мнение высказал психолог Дмитрий Попов. Подробнее – здесь.

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