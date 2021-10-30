Думала, что попала ему в сердце, но его нет": женщина, пытавшаяся совершить суицид передумала и вместо себя убила мужа

Думала, что попала ему в сердце, но его нет": женщина, пытавшаяся совершить суицид передумала и вместо себя убила мужа

Женщина после 24 лет брака убила мужа.

В Британии суд рассмотрел дело об убийстве 78-летнего мужчины его 66-летней женой, с которой они прожили 24 года, в день ее рождения, и приговорил ее к пожизненному заключению. Женщина сказала, что последней каплей стало то, что он назвал ее "жалкой".

Историю трагедии во внешне любящей и благополучной и состоятельной семье рассказывает DailyMail.

66-летнюю Пенелопу Джексон - бухгалтера на пенсии арестовали после того, как она в свой день рождения позвонила в полицию и спокойно сказала, что убила мужа - полковника в отставке после 24 лет брака. Присяжные из восьми женщин и четырех мужчин отклонили заявление Пенни о признании вины в непредумышленном убийстве и признали ее виновной в убийстве после 10 часов 43 минут обсуждения. Судья приговорил женщину к пожизненному заключению с минимальным сроком в 18 лет.

Убитой горем дочери семейной пары Изабелле пришлось организовать похороны своего отца, а также помочь матери после ареста.

"Да, я знаю, что мама здесь, но она не тот человек, которого я знала. Я не знаю, что нас ждет в будущем, но я знаю, что отношения, которые я когда-то лелеяла, уже никогда не вернутся к прежним условиям. Однако я люблю их обоих. Я всегда любила и всегда буду", - сказала Изабелла.

Отрицала убийство

Пенни, признала себя виновной в непредумышленном убийстве, но отрицала убийство, настаивала на том, что Дэвид был жестоким мужчиной и постоянно ее контролировал.

Она утверждала, что не помнит 18-минутного звонка в службу 999 ночью 13 февраля. Она сказала оператору, что он "на кухне истекает кровью, если повезет", и добавила: "Я думала, что попала ему в сердце, но у него его нет ". Она сделала серию ужасающих заявлений в разговоре с оператором 999, в том числе: "Если повезет, вы опоздаете", "Мне следовало нанести ему еще немного ударов" и "Я могу пойти и нанести ему еще один удар".

Она неоднократно отказывалась помочь пострадавшему, когда оператор просил ее предпринять меры, например, надавить на рану или бросить ему полотенце, чтобы попытаться остановить кровотечение. Отмечается, что один из ударов ножом Пенни сделала уже после того, как позвонила в 999. Она неоднократно отказывалась помочь пострадавшему, когда оператор просил ее предпринять меры, например, надавить на рану или бросить ему полотенце, чтобы попытаться остановить кровотечение. Отмечается, что один из ударов ножом Пенни сделала уже после того, как позвонила в 999.

В записке, озаглавленной "Признание", она написала: "Я подвергалась насилию все эти годы. Посмотрите мои записи в Германии, но он был хорошим отцом. Однако сегодня маска соскользнула. Я принимаю наказание. Да сгниет он в аду". В записке на краю страницы было написано "извините за правописание".

Но позже она отрицала убийство, признавая себя виновной в непредумышленном убийстве и заявляя, что потеряла контроль после многих лет физического и эмоционального насилия со стороны своего мужа.

Она сказала присяжным, что не собиралась убивать своего мужа, подполковника Королевского корпуса материально-технического снабжения, но потеряла самоуправление после того, когда он назвал ее "жалкой". Она утверждала, что взяла с собой в постель восьмидюймовый разделочный нож на случай, если ее муж проявит насилие.

Дети полковника от первого брака утверждают, что это их отец подвергался насилию со стороны своей жены. Они сказали, что подсудимая имела "абсолютную власть" над жертвой, добавив, что она крепко держалась за него и постоянно контролировала.

В течение двух с половиной недель судебного процесса в Бристольском Королевском суде различные свидетели описывали Пенни как "общительную" и "общительную" с вспыльчивым характером.

Убила, потому что устала терпеть насилие

Подсудимая в суде утверждала, что ее муж часто прибегал к насилию.

"Это нарастало, и он большую часть времени меня тряс, иногда душил, а иногда я теряла сознание. В других случаях я была в полубессознательном состоянии, лежала на кровати или на полу, и если он был действительно зол, он меня пинал", - рассказала в суде Пенни.

Джексон утверждал, что в ночь убийства она принесла кухонный нож в свою спальню, намереваясь использовать его, чтобы покончить с собой, но вместо этого вошла в спальню своего мужа, чтобы поговорить с ним.

"Я хотела, чтобы он сказал: "Прости, Пен". Он этого не сделал, он просто сказал: "Ради бога, ты жалкая, иди и ложись спать. Это было что-то вроде:" Передай сахар". Я была в полном отчаянии. Я посмотрела на него и сказала: "Я не сделала ничего плохого, признай, что тебе жаль". Он сказал: "Ради бога, заткнись". Его ничего не беспокоило - это было полное презрение", - сказала она.

Дочь пары Изабель Поттертон сказала, что она была свидетелем трех случаев серьезной агрессии со стороны своего отца против ее матери в конце 1990-х годов вскоре после того, как его сын от первого брака покончил с собой.

Различные свидетели описывали пару, которая казалась счастливой вместе - которые ссорились, но ссоры никогда не длились долго.

Брат третьего мужа Пенни на суде рассказал, что она могла принудить его к отравлению газом в его гараже после того, как она убила двух его любимых ротвейлеров, когда он был в Саудовской Аравии по делам, и завела роман на стороне с убитым позже отставным полковником.

Во время судебного процесса в Бристольском королевском суде Пенни признала, что она "довела" своего предыдущего мужа до самоубийства, изменяя ему.

Идеальная пара

Для внешнего мира Джексоны казались успешной и довольной парой на пенсии, у которой было столько спрятанных денег, что они отправлялись в несколько круизов в год и имели дом для отдыха во Франции.

На первый взгляд эта пара казалась воплощением респектабельности; отставной армейский офицер и его веселая жена-государственная служащая, которые жили и работали за границей в Германии, Франции и Сьерра-Леоне.

Их друзьям казалось, что они наслаждаются блаженно счастливой пенсией, проводя недели в своем втором доме в деревне Кейссак недалеко от Бержерака на юго-западе Франции, или в круизах по Карибскому морю, или устраивая званые обеды в своем бунгало в Берроу, Сомерсет.

Но, как выяснило издание Mail, бурный брак Джексонов был основан на наследии неверности, трагедии и лжи, которые отравили их отношения.

Оба были упрямыми и любителями выпить. Их ссоры, как говорят друзья и члены семьи, подпитывались алкоголем и разжигались малейшей вещью.

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