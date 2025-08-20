Уменьшит ли Россия военный бюджет в 2026 году: в Reuters ответили

Армия РФ / © Associated Press

В целях поддержки высоких расходов на оборону и финансирование войны в Украине российские власти готовятся повысить налоги и сократить расходы. Экономика страны испытывает значительную нагрузку, несмотря на заявления президента Владимира Путина о ее стабильности.

Об этом пишет Reuters.

Проблемы экономики

Дефицит российского бюджета достиг 4,9 триллиона рублей (около 61 миллиарда долларов). Это происходит на фоне сокращения доходов от нефти и газа из-за западных санкций. По словам главы бюджетного комитета верхней палаты парламента Анатолия Артамонова, Россия должна срочно начать «фискальную консолидацию».

С февраля 2022 года расходы на оборону и национальную безопасность выросли почти вдвое, что привело к инфляции. В настоящее время они составляют 17 триллионов рублей, что является самым высоким показателем со времен холодной войны и равно 41% от бюджетных расходов в целом. Оборонный сектор стал главным двигателем экономического роста на фоне сокращения гражданского производства.

Что ждет Россию?

Увеличение расходов на оборону. Хотя Путин ранее заявлял о намерении сократить военные расходы, Анатолий Артамонов утверждает, что их, скорее всего, придется увеличить. Запланированный на 2025 год бюджет предусматривает расходы на оборону и безопасность на уровне 8% ВВП.

Сокращение гражданских расходов. По прогнозам, к 2028 году России, возможно, придется ежегодно сокращать невоенные расходы на 2 триллиона рублей, перенаправляя эти средства на оборону. Это, как отмечает Артамонов, означает, что «комфортная жизнь» в ближайшие годы будет под угрозой.

Влияние на жизнь граждан. Расходы на образование и здравоохранение уже начали заметно сокращаться как доля ВВП. Это подтверждает бывший заместитель председателя Центрального банка России Сергей Алексашенко.

Напомним, по мнению эксперта, российская экономика имеет определенный запас прочности на этот год, возможно, еще на следующий, но вряд ли на более длительный период. Ранее экономику РФ поддерживала военная сфера, в то время как гражданский сектор находился в минусе и сильно просел. Одним из ключевых индикаторов этого стало снижение на 25% объемов перевозок по железной дороге.

Ранее сообщалось, что экономика России продолжает деградировать из-за войны. По словам Андрея Ермака, дефицит российского бюджета уже превысил годовые ожидания.

Ермак назвал нынешний российский бюджет «пузырем». По его словам, в июле дефицит бюджета в России составил 13 млрд дол.