Умер Чак Норрис: что случилось с актером

Американский актер Чак Норрис / © Getty Images

Реклама

Дополнено новыми материалами

Известный американский актер Чак Норрис умер в возрасте 86 лет. Его жизнь оборвалась после неотложного медицинского состояния, детали о котором не разглашаются.

Об этом сообщило издание The Sun.

Норрис ушел из жизни после неизвестной медицинской чрезвычайной ситуации, произошедшей на Гавайях. 86-летнего актера доставили в больницу на острове Кауаи.

Реклама

По данным TMZ, смерть актера наступила после того, как стало известно о внезапной медицинской проблеме, из-за которой он был госпитализирован.

Родные звезды официально подтвердили трагическое известие в заявлении, обнародованном в соцсетях.

«С тяжелым сердцем наша семья сообщает о внезапной смерти нашего любимого Чака вчера утром. Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства частными, знайте, что он был окружен семьей и ушел в покое. Для мира он был мастером боевых искусств, актером и символом силы. Для нас — преданным мужем, любящим отцом и дедушкой, невероятным братом и сердцем нашей семьи», — говорится в заявлении, опубликованном на Instagram-странице Норриса.

В заявлении семья также подчеркнула, что актер жил с верой, четкой целью и неизменной преданностью близким людям. Благодаря своему труду, дисциплине и доброте он вдохновил миллионы людей во всем мире и оставил заметный след в жизни многих.

Реклама

«Хотя наши сердца разбиты, мы глубоко благодарны за жизнь, которую он прожил, и за незабываемые моменты, которые нам посчастливилось разделить с ним. Мы знаем, что многие из вас слышали о его недавней госпитализации, и искренне благодарны за молитвы и поддержку», — указано в заметке.

Что предшествовало смерти Чака Норриса?

Выяснилось, что критическая ситуация со здоровьем Норриса возникла менее чем за 24 часа до того, как появились сообщения о его смерти. Сначала сообщалось, что после инцидента актер чувствовал себя удовлетворительно.

По предварительным данным, все произошло внезапно — еще в начале недели Чак находился на Гавайях, где тренировался вместе с друзьями. Один из его знакомых отметил, что недавно разговаривал с актером по телефону — звезда был в приподнятом настроении, шутил и смеялся.

Кроме того, недавно он публиковал видео тренировки со спарринг-партнером, демонстрируя хорошую физическую подготовку.

Реклама

Карьерный взлет Чака Норрсиа пришелся на 1970-е годы после появления вместе с актером Брюсом Ли в фильме Way of the Dragon. Позже Норрис снялся в фильмах Missing in Action и The Delta Force, которые стали коммерчески успешными. В 2000-х годах волна популярности вернулась благодаря мемам Chuck Norris Facts, которые преувеличивали его силу и выносливость.

Хотя в последнее время актер реже появлялся на публике, он продолжал иметь большую и преданную онлайн-аудиторию.

Напомним, 10 марта Чаку Норрису исполнилось 86 лет. Несмотря на почтенный возраст, актер и мастер боевых искусств был в отличной форме, что он доказал видеороликом с интенсивной тренировки. Именинник пошутил, что просто «переходит на следующий уровень», и поблагодарил фанатов.

20 марта стало известно, что Норриса госпитализировали на Гавайях после неизвестного инцидента. Несмотря на внезапность происшествия, состояние актера сначала было стабильное, он находился в хорошем настроении. Сообщалось, что угрозы жизни нет.