Халк Хоган



Актер и легенда реслинга Халк Хоган умер 24 июля в возрасте 71 года.

Об этом пишет TMZ Sports.

В четверг утром к дому 71-летней легенды WWE Халка Хогана в городе Клируотер, штат Флорида, срочно прибыли медики. Операторы сообщили о подозрении на «остановку сердца».

СМИ сообщают: «Нам сообщили, что возле дома Хогана дежурит множество полицейских машин и бригад скорой помощи… а легенду реслинга отнесли на носилках в машину скорой помощи».

Это произошло лишь через несколько недель после того, как его жена Скай опровергла слухи о коматозном состоянии спортсмена, заявив, что «его сердце крепкое» после недавней операции.

Заметим, ранее распространялись слухи о том, что Хоган «при смерти», однако тогда журналисты выяснили, что речь шла лишь об осложнениях после операции на шее, которую он перенес в мае.

Биография Халка Хогана

Халк Хоган (настоящее имя — Терри Джин Боллеа) — легендарный американский реслер, актер, телеведущий, музыкант и бизнесмен.

Гоган стал самым известным лицом профессионального реслинга в 1980-х годах. Благодаря харизме, фирменным приемам и слогану Say your prayers and take your vitamins он превратил WWE (тогда WWF) в мировое шоу. 6-кратный чемпион мира в WWE, член Зала славы WWE (дважды — как сольный исполнитель и как часть nWo).

Хоган стал популярным и за пределами ринга. Снялся в таких фильмах, как «Мистер няня», «Санта с мышцами», «Субурбанский коммандо». Также имел собственное реалити-шоу Hogan Knows Best.

Халк был дважды женат. У него есть двое детей, в том числе дочь Брук Хоган — певица и актриса. В 2023 году женился в третий раз — на Скай Дейли.

Несмотря на многочисленные травмы, Хоган сохранил популярность и остается одной из самых влиятельных фигур в истории реслинга.

К слову, 22 июля на 76-м году жизни умер легенда рока и фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн.