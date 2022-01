Умер известный певец и актер фильма "Бойцовский клуб" Мит Лоуф

Звезда скончался на 75 году жизни.

Скончался известный американский певец и актер Мит Лоуф, настоящее имя которого Марли Ли Эдей.

Знаменитость, сыгравший онкобольного Роберта "Боба" Полсона в культовом фильме "Бойцовский клуб", ушел из жизни в ночь на 21 января. Ему было 74 года. Печальное известие сообщили родные артиста на его странице в Facebook.

Ваши чувства являются почеркнут, что бессмысленный Meat Loaf прошел через tonight отправленный от его wife Deborah,... Опубликовано Meat Loaf Четверг, 20 января 2022 г.

"Рядом с ним была жена Дебора, дочери Перл и Аманда, а также близкие друзья. Мы знаем, как много он значил для многих из вас, и мы искренне ценим всю любовь и поддержку, переживая это время скорби, потеряв такого прекрасного человека. Спасибо за понимание нашей необходимости уединения в этот момент. От его сердца к вашим душам... никогда не прекращай зажигать!", — говорится в сообщении.

Заметим, что карьера Мита Лоуфа длилась около 60 лет.

Мит Лоуф / Associated Press

Звезда продал 100 млн копий своих альбомов по всему миру и снялся в 65 фильмах, среди которых "Шоу ужасов Рокки Хоррора", "Мир Уэйна", "Черная собака", "Формула 51". В последний раз он появился на экранах в сериале "Доктор Хаус" в эпизодической роли.

Мит Лоуф / Associated Press

Лоуф приобрел популярность после выхода альбома Bat Out of Hell, который стал одним из самых продаваемых альбомов в Великобритании. Альбом остается в ТОП-10 продаваемых альбомов за всю историю музыки. Последнюю пластинку Braver Than We Are музыкант выпустил в 2016 году.

Читайте также: