Ему было 83 года.

Умер основатель общественного движения "Хизмет", турецкий оппозиционер Фетхуллах Гюлен.

Об этом сообщило издание Hürriyet.

"Умер лидер ФЕТО Фетуллах Гюлен", — сообщил представитель газеты Hürriyet.

Сообщается, что его здоровье в последнее время существенно ухудшилось из-за почечной недостаточности, диабета и деменции. Его состояние ухудшалось после высылки из Пенсильвании, что явилось причиной споров между европейскими и американскими командами в организации.

Общественное движение "Хизмет"

Общественное движение "Хизмет", основанное Фетхуллахом Гюленом, возникло в Турции в конце 20 века. Основной целью движения является продвижение образования, социальной справедливости и межкультурного диалога.

Биография

Фетхуллах Гюлен родился 27 апреля 1941 года в селе Кормазар.

Получил религиозное образование в исламских школах и медресе, в 1980-х годах начал движение, акцентировавшее внимание на образовании, социальном развитии и межкультурном диалоге. Он основал сеть школ и благотворительных организаций в Турции и за границей.

Его отношения с президентом его страны Реджепом Тайипом Эрдоганом ухудшились после коррупционных скандалов в 2013 году. После неудачной попытки переворота в 2016 году, когда Гюлен был обвинен в его организации, он получил убежище в США.

Напомним, Турция предложила свою стратегию для завершения войны между Россией и Украиной, в которой изложила детальный план действий по содействию мирному урегулированию.

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