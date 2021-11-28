Одному из самых влиятельных дизайнеров ХХ века был 41 год.

Умер креативный директор мужской линии Louis Vuitton и основатель Off-White Вирджил Абло. Ему был всего 41 год.

Один из самых влиятельных дизайнеров современности Вирджил Абло в течение нескольких лет боролся с онкологией.

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Об этом говорится в заявлении LVMH.

"Мы все поражены этой ужасной новостью. Вирджил был не только гениальным дизайнером и провидцем, но и человеком с хорошей душой и великой мудростью", — заявил Бернар Арно, глава и главный исполнительный директор LVMH.

Абло присоединился к Louis Vuitton в марте 2018 года, и его первый показ в июне 2018 года ознаменовал новый раздел в истории моды: момент, когда уличная мода разбила священные залы люксовых брендов.

В сентябре 2019 года дизайнер заявил, что берет перерыв в работе по назначению врача. Он никогда не уточнял характер своей болезни.

Напомним, диктор Юрий Вирченко, чьим голосом звучали объявления в харьковской подземке более 40 лет, умер на станции метро "Киевская" 28 ноября.

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