Умер легендарный актер Патрик Стюарт: погасла звезда "Звездного пути" и "Людей Икс"

Патрик Стюарт умер в возрасте 86 лет / © Associated Press

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Британский актер Патрик Стюарт, прославившийся ролями капитана Жан-Люка Пикара в «Звездном пути» и профессора Чарльза Ксавьера в «Людях Икс», скончался в возрасте 86 лет.

Об этом сообщает LADbible.

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Более шести десятилетий в театре, кино и на телевидении Стюарт стал одним из самых узнаваемых британских актеров своего поколения. Он получил признание благодаря шекспировским ролям на сцене, а затем стал мировой звездой благодаря научной фантастике и супергеройскому кино.

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Что известно о смерти Патрика Стюарта

Актер скончался 28 октября в собственном доме в Лос-Анджелесе. В заявлении, опубликованном на его официальной странице в Instagram , сообщили, что он пережил непродолжительный период болезни Альцгеймера и деменции с тельцами Леви.

В сообщении отметили, что в последние часы Стюарта окружали родные и друзья. Вместо цветов семья попросила желающих сделать пожертвования в поддержку исследований болезни Альцгеймера и ресурсов для людей, ухаживающих за пациентами с деменцией.

Стюарт был женат на американской певице и авторе песен Санни Озелл от 2013 года. У него осталось двое детей.

Как Патрик Стюарт стал звездой мирового кино

Патрик Стюарт родился 13 июля 1940 года в городе Мирфилд в графстве Западный Йоркшир в Англии. Профессиональную актерскую карьеру он начал на сцене еще подростком, а затем присоединился к Королевской шекспировской компании, где работал около 14 лет.

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Он исполнял роли в классических пьесах, выступал на Бродвее и снискал репутацию актера, способного одинаково убедительно играть сложных драматических персонажей и героев фантастических историй. В 2008 году Стюарт был номинирован на театральную премию «Тони» за роль в постановке «Макбет».

Международную известность ему принесла роль капитана Жан-Люка Пикара в сериале "Звездный путь: Следующее поколение", вышедшем на экраны 1987 года. Его герой стал одним из известнейших капитанов в научной фантастике, а сам сериал получил несколько продолжений в формате полнометражных фильмов.

Профессор Ксавьер и другие культовые роли

В 2000 году Стюарт сыграл профессора Чарльза Ксавьера в фильме «Люди Икс». Его персонаж — основатель школы для мутантов, стремящийся защитить людей и мутантов и найти способ их мирного сосуществования. Роль стала еще одной определяющей в карьере актера: он возвращался к ней в разных частях франшизы.

По данным LADbible, Стюарт должен снова появиться в роли Ксавьера в фильме «Мстители: Судный день». Это возвращение должно было стать его девятым появлением в образе профессора.

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Актер также снимался в многочисленных фильмах и телевизионных проектах, озвучивал персонажей и продолжал театральную работу. В 2010 году его посвятили в рыцари за вклад в драматическое искусство.

Вне сцены — поддержка прав человека

Стюарт неоднократно рассказывал о сложном детстве и домашнем насилии, свидетелем которого был в семье. Впоследствии он активно поддерживал организации, помогающие пострадавшим от домашнего насилия, а также приобщался к гуманитарным инициативам в поддержку беженцев, ветеранов и защиты животных.

В заявлении после смерти актера его упомянули не только как художника с неповторимым голосом и талантом, но и как человека, стремившегося поддерживать других. Его карьера охватила более шести десятилетий, а роли Пикара и Ксавьера остались узнаваемыми для нескольких поколений зрителей.

Патрик Стюарт, культовые франшизы и актеры театра - последние новости

Роль капитана Жан-Люка Пикара сделала Стюарта одним из символов научной фантастики на телевидении. История героя продолжилась в отдельном сериале «Звездный путь: Пикарь», где пожилой капитан вернулся к приключениям после завершения службы. Еще до премьеры проект привлекал внимание поклонников франшизы, ведь Пикар снова собрал команду для нового приключения .

Не менее важной для карьеры актера стала франшиза «Люди Икс», в которой Стюарт воплотил профессора Ксавьера. Сюжеты о мутантах не раз возвращали на экран персонажей разных поколений и сочетали драму с масштабными супергеройскими сценами. Одной из самых заметных частей серии стал фильм «Люди Икс: Дни прошедшего будущего» , в котором истории героев разворачивались сразу в нескольких временных измерениях.

В то же время, большие франшизы — лишь одна часть актерской жизни: для многих артистов театр остается не менее важным, чем кино. В Украине на этой неделе также вспоминали актера Юрия Якушу, работавшего на театральной сцене и снимавшегося в популярных сериалах, в частности, в политической комедии «Слуга народа». Его коллеги отмечали талант и человеческие качества артиста, а его творческий путь сочетал театр и телевидение .

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