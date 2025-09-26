Умер муж Симоньян Тигран Кеосаян

Тигран Кеосаян

Дополнено новыми материалами

Скончался российский пропагандист Тигран Кеосаян.

Об этом сообщила его супруга, российская телеведущая и пропагандистка Маргарита Симоньян.

«Сегодня ночью Тигран ушел к Творцу», — написала Симоньян.

Она также попросила не звонить ей и ее семье.

Напомним, Тигран Кеосаян с января 2025 года находился в коме после клинической смерти. Тогда Маргарита Симоньян отмечала, что у него «давно очень больное сердце».

Накануне стало известно, что у Маргариты Симоньян был диагностирован рак.