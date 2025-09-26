- Дата публикации
Умер муж Симоньян Тигран Кеосаян
Сегодня, 26 сентября, в возрасте 59 лет скончался одиозный пропагандист Тигран Кеосаян.
Дополнено новыми материалами
Скончался российский пропагандист Тигран Кеосаян.
Об этом сообщила его супруга, российская телеведущая и пропагандистка Маргарита Симоньян.
«Сегодня ночью Тигран ушел к Творцу», — написала Симоньян.
Она также попросила не звонить ей и ее семье.
Напомним, Тигран Кеосаян с января 2025 года находился в коме после клинической смерти. Тогда Маргарита Симоньян отмечала, что у него «давно очень больное сердце».
Накануне стало известно, что у Маргариты Симоньян был диагностирован рак.