Умер мужчина, который более 70 лет жил в аппарате "железное легкое": фото, подробности

Он жил в аппарате после того, как он заболел полиомиелитом в 1952 году.

В США умер Пол Александер, широко известный как "человек в железном легком" или "полиомиелит Пол".

Он ушел из жизни в возрасте 78 лет.

Пол остался парализованным после того, как заболел полиомиелитом в Далласе, штат Техас, в 1952 году. Он мог двигать только головой, шеей и ртом и чуть не умер до того, как врачи поместили его в "железное легкое".

Аппарат поддерживал его жизнь в течение семи десятилетий, но, к сожалению, во вторник, 12 марта, на его странице на GoFundMe появилась информация, что он скончался в понедельник, 11 марта.

Пол Александер / Фото: Smiley N. Pool/Staff Photographer

В сообщении говорится: "Пол Александер, "человек в железном легком", умер вчера. Переболев полиомиелитом в детстве, он прожил более 70 лет в "железном легком". За это время Пол окончил колледж, стал юристом и издателем. Его история облетела весь мир, положительно влияя на людей по всему миру. Пол был невероятным примером для подражания, который мы будем помнить и дальше. Пол, тебя будет нехватать, но мы всегда будем помнить о тебе. Спасибо, что поделился с нами своей историей".

На странице также было сообщение от его брата Филиппа: "Я очень благодарен всем, кто пожертвовал средства для моего брата. Это позволило ему прожить последние несколько лет без стресса. Это также позволит оплатить его похороны в это тяжелое время. Абсолютно невероятно читать все комментарии и знать, что так многие были вдохновлены Полом. Я очень благодарен".

Страница собрала более $143,000, которые были использованы для покрытия его медицинских расходов и обеспечения жильем.

Пол опубликовал свою биографию "Три минуты для собаки: Моя жизнь в железном легком" в 2020 году. Он был признан Книгой рекордов Гиннеса как человек, проведший самое долгое время в аппарате искусственного дыхания.

Напомним, ранее Пол рассказал, что происходит, когда его машина теряет электричество. Он был активным юзером и общался с подписчиками в Сети.

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