Умер мужчина, который дольше всего в мире прожил в браке — фото, подробности
Мануэль Анхелим Дино, проживший в браке почти 85 лет и вместе с супругой Марией и удерживавший мировой рекорд, умер в возрасте 106 лет.
В Бразилии в возрасте 106 лет умер Мануэль Анхелим Дино, который вместе со своей женой Марией де Соуза Дино имел титул самых длительных в мире супругов среди живых пар.
Об этом пишет LongeviQuest.
Мануэль ушел из жизни 20 октября в возрасте 106 лет и 95 дней. Его жене Марии сейчас 102 года. Пара прожила в браке почти 85 лет — ошеломляющий рекорд, официально признанный Книгой рекордов Гиннеса еще в феврале, когда их брак длился 84 года и 77 дней.
История их любви началась в 1936 году в штате Сеара, где они познакомились, работая в сельском хозяйстве. Через несколько лет судьба снова свела их вместе — и тогда между ними вспыхнуло истинное чувство.
"Это была любовь с первого взгляда", - вспоминал Мануэль.
Он сделал предложение Марии, но сначала ее мать была против их отношений. В конце концов, мужчина завоевал расположение семьи любимой, и в 1940 году они обручились в небольшой часовне города Боа Вентура.
Супруги посвятили жизнь семье и работе на земле. Они выращивали табак, чтобы обеспечить своих детей, которых у них было тринадцать. Впоследствии семья разрослась: 55 внуков, 54 правнука и 12 праправнуков.
Мария, которая теперь пережила своего мужа, говорит, что секрет их долгого и счастливого брака очень прост – любовь.
