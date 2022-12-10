Умер мужчина, который в Дрездене убил свою маму, устроил стрельбу и захватил заложников

Спикер полиции Томас Гайтнер ранее заявлял, что мужчина вел себя, как психически больной.

В Дрездене после задержания правоохранителями умер мужчина, который 10 декабря устроил стрельбу и захватил заложников, убив ранее свою маму.

Об этом сообщает Bild.

Задержанный получил ранения во время перестрелки со спецназом. Эти ранения стали смертельными для злоумышленника.

Напомним, ранее 10 декабря стало известно, что 40-летний мужчина ворвался в здание радиостанции Radio Dresden в центре города и открыл там огонь. Позже стрелок скрылся в ТЦ Altmarktgalerie.

По данным полиции, перед этим мужчина в собственной квартире застрелил свою 62-летнюю маму.

Уже в ТЦ злоумышленник захватил в заложники женщину и ребенка. Спецназовцам удалось задержать мужчину, во время чего он и получил ранения.

Напомним, 10 декабря стало известно, что в Киеве в одном из торговых центров продавец устроил стрельбу, когда выяснял отношения с посетителем.

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