Умер обладатель самого длинного в мире носа Мехмет Озюрек - фото, видео

В Турции скончался обладатель самого длинного в мире носа Мехмет Озюрек.

Об этом сообщила Книга рекордов Гиннеса.

Рекордсмена не стало на 76-м году жизни. Мужчина перенес сердечный приступ. Врачи пытались его спасти, но, к сожалению, не удалось.

Мехмет Озюрек / Фото: guinnessworldrecords.com

Мехмет был удостоен звания обладателя самого длинного носа трижды: первый раз в 2001 году в Книге рекордов Гиннеса: Primetime в Лос-Анджелесе, снова в 2010 году на съемках Lo Show dei Record в Италии и в последний раз в 2021 году. Длина его носа – 8,8 см.

Мехмет всегда очень гордился своим носом. В 2021 году он сказал: "Мой обоняние отличается от обоняния других людей. Я говорю: "Здесь пахнет". Другие люди говорят: "Мы не чувствуем этого запаха". Я говорю: "Возможно, вы его не встречали, а я раскрываю. Например, я захожу в свой дом… Я сразу могу сказать, какое блюдо приготовлено".

Мехмет говорил, что его характерный нос являлся его семейной чертой. Выдающийся нос был также у его отца и дядей.

"У меня есть такая особенность. Мне это нравится. Это нравится миру, это нравится Книге рекордов Гиннеса, конечно же, моей жене это нравится! Друзья называли меня Большим Носом, чтобы расстроить меня. Но я люблю свой нос... Я был благословлен", – с гордостью говорил он.

Сообщается, что близкие Озюрека эмоционально простились с ним, похоронив его в родном городе Артвине.

"Я искренне благодарю людей Артвина и поклонников. У нас боль. Отец был очень добрым, пытался никого не оскорблять. Мой отец был не только в мире со своим носом, он был в мире со своей жизнью", — сказал его сын Барыш.

Напомним, австралиец Джейсон Кеннисон погиб во время спуска с Эвереста. Он покорил вершину после того, как научился снова ходить.

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