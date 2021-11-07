Умер один из основателей известной регги-группы UB40 Астро

Жизнь Теренса Уилсона оборвалась после болезни.

На 64 году ушел из жизни бывший вокалист и один из основателей известной британской регги-группы UB40 Теренс Уилсон, более известный как Астро.

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Об этом сообщается на официальной странице коллектива в Twitter.

"Мы узнали печальную новость о том, что бывший участник UB40 Теренс Уилсон, известный как Астро (Astro), умер после непродолжительной болезни. Наши искренние соболезнования его семье", — говорится в сообщении.

Отметим, что группа UB40 была основана в 1979 году в Бирмингеме. Его основателями кроме Астро были Брайан Треверс, Джимми Браун, Эрм Фолконер и Али Кэмпбелл. Группу называют одной из самых популярных в своем жанре.

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