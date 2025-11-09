Умер один из самых известных в мире телеведущих

Бывший ведущий Top Gear и Fifth Gear скончался в возрасте 68 лет / © Фото из открытых источников

Бывший ведущий легендарного автомобильного шоу Top Gear Квентин Уилсон скончался в возрасте 68 лет после короткой борьбы с раком легких.

Как сообщила семья, он ушел из жизни мирно в окружении близких в субботу, передает The Independent.

"Квентин, настоящее национальное достояние, принес в наши гостиные радость вождения - от двигателей внутреннего сгорания до электромобилей", - говорится в заявлении семьи.

Уилсон стал известен благодаря участию в Top Gear на BBC рядом с Джереми Кларксоном и Джеймсом Мэем, а затем вел программу Fifth Gear. Его остроумие и глубокие знания автомобильной индустрии сделали его любимцем миллионов зрителей.

Коллеги называли Уилсона "человеком с большим сердцем и еще большим чувством юмора".

Кроме работы на телевидении, он был активным общественным деятелем, выступал за водительские права и популяризацию электромобилей, начав кампании FairFuel и FairCharge.

"Задолго до того, как это стало модным, он уже видел будущее за электрокарами", - вспоминают его близкие.