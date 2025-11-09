- Дата публикации
Умер один из самых известных в мире телеведущих
Ушел из жизни бывший ведущий Top Gear Квентин Уилсон. Тележурналист скончался в возрасте 68 лет после короткой борьбы с раком легких.
Как сообщила семья, он ушел из жизни мирно в окружении близких в субботу, передает The Independent.
"Квентин, настоящее национальное достояние, принес в наши гостиные радость вождения - от двигателей внутреннего сгорания до электромобилей", - говорится в заявлении семьи.
Уилсон стал известен благодаря участию в Top Gear на BBC рядом с Джереми Кларксоном и Джеймсом Мэем, а затем вел программу Fifth Gear. Его остроумие и глубокие знания автомобильной индустрии сделали его любимцем миллионов зрителей.
Коллеги называли Уилсона "человеком с большим сердцем и еще большим чувством юмора".
Кроме работы на телевидении, он был активным общественным деятелем, выступал за водительские права и популяризацию электромобилей, начав кампании FairFuel и FairCharge.
"Задолго до того, как это стало модным, он уже видел будущее за электрокарами", - вспоминают его близкие.