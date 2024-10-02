"Умер от ранения в голову": в Подмосковье нашли застреленного "экс-министра" "ЛНР" — СМИ

Тело "экс-министра" "ЛНР" Константина Завизенова обнаружили в Истринском районе на участке в его загородном доме.

В России, в Подмосковье, с огнестрельным ранением головы найден "экс-министр" топлива, энергетики и угольной промышленности так называемой "ЛНР" Константин Завизенов.

Об этом сообщает ВЧК-ОГПУ со ссылкой на собственные источники.

"Он умер от ранения в голову. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в доме его несовершеннолетнего сына, а также несколько охотничьих ружей. По словам ребенка, отец пил водку и разговаривал с ним о жизни. Затем он планировал уехать спать в гостиницу, а утром забрать ружья и ехать на охоту на Камчатку", – говорится в сообщении.

На фото Константин Завизенов в центре Фото: primamedia

Что известно о Константине Завизеневе

Завизенов родился в русской Перми. 50-летний россиянин работал в инвестиционных департаментах Минэнерго РФ, Минпромэнерго РФ, а также в концерне "Росэнергоатом".

Как отмечает источник, в 2010-2016 гг. Завизенов был директором по управлению рисками в "Интер РАО ЕЭС" — крупнейшей в России энергетической компании, которую в 2010 году возглавил сын хранителя активов Путина — Борис Ковальчук.

В августе 2022 года Завизенов был назначен "министром" топлива, энергетики и угольной промышленности незаконного формирования ЛНР.

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