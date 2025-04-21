Скончался Папа Франциск: что пишут СМИ о "сложном наследии" понтифика

21 апреля не стало Папы Римского / © Associated Press

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Папа Франциск скончался в пасхальный понедельник, 21 апреля, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта. Его похоронят в базилике Санта-Мария Маджоре.

Папа Римский Франциск оставил после своей смерти сложное наследие, пишет Politico.

«Папе удалось несколько изменить тысячелетнюю структуру Церкви, открыв высокие посты в Ватикане для женщин и мирян. Но в целом эти хаотические реформы только раздражали консерваторов и разочаровывали либералов», — пишут журналисты.

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К примеру, он сохранил запрет на женское священство и под давлением африканских епископов был вынужден смягчить заявление о благословении однополых пар.

«Франциск оставался противоречивой фигурой и на международной арене. Он получил поддержку в странах глобального Юга, но подвергся критике со стороны сторонников на Западе из-за призывов к миру в Украине, молчания по поводу притеснений религиозных меньшинств. Его стиль руководства также был непредсказуемым: он мог отменить планы из-за журналистских утечек или нарушить обещания», — продолжили журналисты.

Поэтому против Франциска формировалась все более радикальная оппозиция, особенно среди консерваторов в США.

Неформальным лидером оппозиции стал кардинал-ультраконсерватор Реймонд Берк — он говорил, что Католическая церковь стала «слишком феминизированной», а нехватка священников — следствие введения девушек-служителей. Берк неоднократно вступал в конфликты с Франциском из-за его «прогрессивной повестки дня», в частности в вопросе доступа к причастию для разведенных, повторно женатых верующих и из-за ограничения латинской мессы. Папа ответил, отстранив Берка и лишив его привилегией жить в субсидированной ватиканской квартире.

«Франциск не был мягкотелый, — пишет Politico.— За его внешностью скрывались умения сводить лбами соперников и атаковать врасплох. В быту он не стеснялся по поводу оскорблений — называл своих критиков «сумасшедшими». Некоторые утверждали, что Франциск — «антихрист» и что папский престол вакантный».

Напомним, сегодня все внимание приковано к Ватикану из-за смерти Папы Римского. Франциск ушел из жизни 21 апреля — в последнее время он болел.

Как и когда будут выбирать нового Папу — читайте в новости.