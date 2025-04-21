Умер Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск / © Associated Press

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В Ватикане скончался Папа Римский Франциск. В последнее время он болел.

Об этом сообщили в Ватикане со ссылкой на кардинала Кевина Фаррелла.

По его словам, Папа скончался в 7:35 утра.

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«Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви. Он учил нас жить ценностями Евангелия с верностью, отвагой и вселенской любовью, особенно в пользу бедных и маргинализированных. С безграничной благодарностью за его пример как настоящего ученика Господа Иисуса мы отдаем душу Папы Франциска безграничной милосердной любви Триединого Бога», — сказал кардинал.

Напомним, Папа Римский Франциск попал в больницу с двусторонней пневмонией. Он говорил, что «близок к смерти», но распоряжение по похоронам он отдал заранее. И они нарушают вековые традиции папских похорон.

В частности, он не будет похоронен вместе с большинством своих предшественников в гротах под собором Святого Петра в Ватикане.

В конце 2023 года 266-й Папа Римский сообщил, что он уже подготовил свою гробницу в базилике Санта-Мария-Маджоре в римском районе Эсквилино.

Папа Римский Франциск после продолжительного лечения только вчера, 20 апреля, появился на публике в Пасху.

88-летний понтифик по совету врачей не возглавил традиционную пасху в Ватикане, но появился в конце мероприятия с посланием, известным как «Urbi et Orbi» («Городу и миру»), которое зачитывал от его имени кардинал Анджело Комастри.