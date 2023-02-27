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Умер политолог Глеб Павловский, который был советником Путина и разрабатывал кампанию Януковича

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
2728
Время на прочтение
2 мин
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Умер политолог Глеб Павловский, который был советником Путина и разрабатывал кампанию Януковича

фото/wikipedia.org

Ушел из жизни знаковый политтехнолог Кремля.

На 72 году умер российский политтехнолог Глеб Павловский, который в 2000-х был советником Путина, а в 2004 году участвовал в президентской кампании Виктора Януковича.

О смерти политолога сообщил его друг, заведующий кафедрой местного самоуправления Национального исследовательского университета РФ Высшая школа экономики Симон Кордонский, пишут российские СМИ.

Что стало причиной смерти – пока не сообщается.

Что известно о Глебе Павловском 

Глеб Павловский родился в Одессе 5 марта 1951 года. Павловский – основатель "Фонда эффективной политики". Он был известен как ключевой политтехнолог Кремля во время первых сроков президента Владимира Путина. Его фонд разрабатывал первую предвыборную кампанию Путина. В 2000–2011 годах был советником Путина, идеологом первой фазы путинизма. В 2004 году во главе группы московских политтехнологов приезжал в Киев и активно вмешивался в украинскую внутреннюю политику и президентские выборы в пользу Виктора Януковича.

Павловский был заместителем председателя правления издательского дома "Коммерсант" и работал в ряде других СМИ.

СМИ называли Павловского "главным политтехнологом Кремля", "идеологом Путина", пока в 2012 году он не перешел в оппозицию действующим российским властям.

Напомним, в среду, 8 февраля, стало известно о смерти российского пропагандиста и неонациста по формированию "Светлая Русь" Игоря Мангушева, которому накануне прострелили голову. По словам медиков, в Мангушева стреляли с близкого расстояния.

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Дата публикации
Просмотры
2728
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