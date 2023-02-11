Умер последний лидер коммунистической Восточной Германии Ганс Модров: чем запомнился

Премьер-министр ГДР начал рыночные реформы в коммунистической части Германии, но критиковал объединение страны, утверждая, что оно было осуществлено слишком поспешно.

В субботу, 11 февраля, в возрасте 95 лет скончался Ганс Модров, являвшийся последним коммунистическим лидером Восточной Германии. До апреля 1990 г. он занимал должность премьер-министра Германской демократической республики (ГДР), его пребывание на этом посту закончилось первыми и единственными свободными выборами в стране, находившейся под влиянием Кремля.

О смерти немецкого политика сообщила в Twitter парламентская группа Левой партии, которую в старости лет продолжал консультировать Ганс Модров.

На протяжении 16 лет, начиная с 1973 года, этот политический деятель Восточной Германии, находившейся под полным контролем Москвы, был председателем коммунистической партии в Дрездене. Его отличала склонность к аскетизму и критика тогдашней коммунистической верхушки ГДР за склонности к роскоши. Ганс Модров отказался от партийных льгот и настоял на том, чтобы жить в обычной квартире.

Mein geschätzter Genosse Hans Modrow был им Alter von 95 Jahren verstorben. Seiner Familie mein herzliches Beileid! Hans war ein zutiefst aufrichtiger und kämpferischer Созиалист. Bis ins hohe Alter war er ein wichtiger Rajeber in unserer Partei, desen Klugheit fehlen wird. pic.twitter.com/FSLENdpEON — Dietmar Bartsch (@DietmarBartsch) 11 Feb. 2023

В ноябре 1989 года, несколько дней спустя после падения Берлинской стены, положившей начало объединению Германии, Ганс Модров возглавил правительство ГДР, пригласив в него представителей оппозиционных партий.

После отставки председателя правящей Социалистической единой партии Германии и председателя Государственного совета ГДР Эгона Кренца в начале декабря того же года Модров стал главной политической фигурой Восточной Германии.

Чем запомнился политик

Правительство Модрова основало в ГДР агентство, ответственное за переход Восточной Германии к рыночной экономике. "Закон Модрова" позволял владельцам домов и ферм покупать землю, на которой стояла их собственность.

Ганс Модров покинул пост премьер-министра в апреле 1990 г. после проведения первых демократических выборов.

Позже бывший премьер работал в Бундестаге объединенной Германии и Европарламенте. Он был членом Партии демократического социализма (PDS), которая являлась партией-наследницей бывших правящих коммунистов Восточной Германии (SED), а позже была поглощена Левой партией.

Модров критиковал объединение Германии, утверждая, что оно было осуществлено слишком поспешно и что Восточной Германии следовало договориться о дополнительных уступках в процессе.

В старости Модров продолжал консультировать Левую партию. Он сказал, что чувствует "постоянную ответственность перед бывшими гражданами [Восточной Германии]".

Напомним, в ноябре прошлого года скончался давний соратник президента РФ Владимира Путина, бывший глава Федеральной службы по контролю за наркотиками (ФКСН) Виктор Черкесов. Ему было 72 года, причина смерти неизвестна.

Читайте также: