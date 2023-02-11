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Умер последний лидер коммунистической Восточной Германии Ганс Модров: чем запомнился

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Умер последний лидер коммунистической Восточной Германии Ганс Модров: чем запомнился

Фото: Associated Press

Премьер-министр ГДР начал рыночные реформы в коммунистической части Германии, но критиковал объединение страны, утверждая, что оно было осуществлено слишком поспешно.

В субботу, 11 февраля, в возрасте 95 лет скончался Ганс Модров, являвшийся последним коммунистическим лидером Восточной Германии. До апреля 1990 г. он занимал должность премьер-министра Германской демократической республики (ГДР), его пребывание на этом посту закончилось первыми и единственными свободными выборами в стране, находившейся под влиянием Кремля.

О смерти немецкого политика сообщила в Twitter парламентская группа Левой партии, которую в старости лет продолжал консультировать Ганс Модров.

На протяжении 16 лет, начиная с 1973 года, этот политический деятель Восточной Германии, находившейся под полным контролем Москвы, был председателем коммунистической партии в Дрездене. Его отличала склонность к аскетизму и критика тогдашней коммунистической верхушки ГДР за склонности к роскоши. Ганс Модров отказался от партийных льгот и настоял на том, чтобы жить в обычной квартире.

В ноябре 1989 года, несколько дней спустя после падения Берлинской стены, положившей начало объединению Германии, Ганс Модров возглавил правительство ГДР, пригласив в него представителей оппозиционных партий.

После отставки председателя правящей Социалистической единой партии Германии и председателя Государственного совета ГДР Эгона Кренца в начале декабря того же года Модров стал главной политической фигурой Восточной Германии.

Чем запомнился политик

Правительство Модрова основало в ГДР агентство, ответственное за переход Восточной Германии к рыночной экономике. "Закон Модрова" позволял владельцам домов и ферм покупать землю, на которой стояла их собственность.

Ганс Модров покинул пост премьер-министра в апреле 1990 г. после проведения первых демократических выборов.

Позже бывший премьер работал в Бундестаге объединенной Германии и Европарламенте. Он был членом Партии демократического социализма (PDS), которая являлась партией-наследницей бывших правящих коммунистов Восточной Германии (SED), а позже была поглощена Левой партией.

Модров критиковал объединение Германии, утверждая, что оно было осуществлено слишком поспешно и что Восточной Германии следовало договориться о дополнительных уступках в процессе.

В старости Модров продолжал консультировать Левую партию. Он сказал, что чувствует "постоянную ответственность перед бывшими гражданами [Восточной Германии]".

Напомним, в ноябре прошлого года скончался давний соратник президента РФ Владимира Путина, бывший глава Федеральной службы по контролю за наркотиками (ФКСН) Виктор Черкесов. Ему было 72 года, причина смерти неизвестна.

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Дата публикации
Просмотры
565
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