Умер последний прокурор Нюрнбергского процесса Бен Ференц: что он говорил о войне в Украине и Путине

Ранее он говорил, что "хочет видеть Путина за решеткой".

В субботу, 8 апреля, скончался бывший прокурор Нюрнбергского процесса Бен Ференц, добившийся осуждения 22 командиров нацистского режима. Ему было 103. Он был последним дожившим до сих пор прокурором Нюрнбергского процесса.

Об этом со ссылкой на его сына пишет NBC News.

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" К тому времени Ференцу было 27 лет. Он сыграл решающую роль в обеспечении компенсаций тем, кто пережил Холокост, и создании Международного уголовного суда в Гааге", — говорится в статье издания.

11 марта Ференцу исполнилось 103 года.

Что Ференц говорил о войне в Украине и Путине

Последний прокурор Нюрнбергского процесса считал, что российский президент Владимир Путин должен быть осужден за преступления против человечества, совершаемые российскими войсками в Украине. По его мнению, это можно сделать. Он уверен, что Путин может быть заключен, как в свое время осужден за геноцид лидер боснийских сербов Радован Караджич.

"Это очень реалистично. Все, что нужно, — решимость сделать это, ведь они не живут на Луне. Я хочу видеть Путина за решеткой, это возможно", — говорил Ференц.

Что известно о Ференце: краткая биография

Ференц родился в 1920 году в семье венгерских евреев. Когда ему было 10 месяцев, его семья эмигрировала в Соединенные Штаты и поселилась в Нью-Йорке. Когда Вторая мировая война охватила Европу, он ушел в армию. Участвовал в спецоперации по высадке десанта в Нормандии и битве при Балдже.

Позже его перевели в подразделение, ответственное за сбор доказательств военных преступлений. Ференц посетил многочисленные концентрационные лагеря – Бухенвальд, Маутхаузен , Флоссенбюрг, Эбензе.

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