Умер преступник, из-за которого появился "стокгольмский синдром"

Кларк Олоффсон и заложники в помещении банка в Стокгольме в 1973 году / © Associated Press

Один из двух харизматичных преступников, причастных к ограблению банка с взятием заложников, после которого в мире появился термин «стокгольмский синдром», умер в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на семью покойного.

Кларк Олоффсон стал всемирно известным в 1973 году после ограбления банка в столице Швеции, которое организовал другой человек, Ян-Эрик Олссон.

Взяв в заложники трех женщин и одного мужчину, он потребовал, чтобы Олоффсона, с которым ранее подружился в тюрьме, доставили из тюрьмы в банк.

Шведские власти согласились на его просьбу, и Олоффсон вошел в банк, который был оцеплен правоохранителями.

Во время шестидневной осады заложники Олоффсона начали сопереживать ему и его сообщнику, защищая действия преступников, в то же время становясь все более враждебно настроенными к полиции снаружи.

Олофссон убедил одну из заложниц, Кристин Энмарк, поговорить по телефону со шведским премьер-министром от имени грабителей.

Она умоляла разрешить ей покинуть банк на машине для побега вместе с похитителями, уверяя, что полностью доверяет Кларку, а преступники ничего плохого заложникам не сделали.

«Наоборот, они были очень приятными… Хотите верьте, хотите нет, но мы прекрасно провели здесь время», — говорила она.

Захват заложников прекратился через шесть дней, когда полиция прорвалась через крышу и применила слезоточивый газ, чтобы обездвижить двух преступников.

Сначала заложники отказались покидать своих похитителей, боясь, что их расстреляет полиция. Позже заложники также отказались свидетельствовать против Олоффсона и Олссона.

Этот инцидент дал название такому психологическому состоянию, когда жертвы похищения развивают привязанность к своим похитителям.

С тех пор эксперты спорят, является ли «стокгольмский синдром» настоящим психическим расстройством. Некоторые утверждают, что это защитный механизм для преодоления травматических ситуаций.

Напомним, недавно в США казнили 65-летнего Грегори Ганта, который провел более трех десятилетий в камере смертников и до последнего не признавал своей вины в убийстве.