Умер продюсер Аарон Кауфман, который в начале войны был в Украине и снял фильм о вторжении России

Его не стало в возрасте 51 года.

Умер известный американский режиссер и продюсер Аарон Кауфман, который вместе с актером Шоном Пенном снял фильм о войне в Украине "Суперсила".

Об этом пишет издание Variety, ссылаясь на продюсера Чеда Верди. Кауфман ушел из жизни 17 октября в возрасте 51 года в Лас-Вегасе. Предварительно отмечается, что причиной смерти мог стать сердечное приступ.

Аарон Кауфман / Фото: Associated Press

К слову, Аарон Кауфман поддерживал Украину в войне с Россией. Более того, когда началось полномасштабное российское вторжение, продюсер не торопился покидать Киев. Он на время остался в Украине в компании президента Владимира Зеленского. К слову, таким образом, режиссер собирал информацию для документального фильма "Суперсила", который он создал с актером Шоном Пенном.

Лента увидела свет на кинофестивале Берлинале в феврале 2023 года, а мировая премьера состоялась в сентябре. Фильм Пенна и Кауфмана рассказывает о полномасштабном вторжении России в Украину. Его снимали как в тылу, так и на передовом. Картина показывает РФ как террористическую страну, а одной из главных тем "Суперсили" является предоставление Украине военной помощи.

Аарон Кауфманн и Шон Пенн / Фото: Associated Press

Напомним, ранее стало известно, что погиб бывший участник популярной группы One Direction Лиам Пэйн. Его нашли мертвым в Аргентине возле гостиничного номера, где он проживал.

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