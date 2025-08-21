Умер самый добрый судья в мире: его ролики посмотрели миллиард людей

Фрэнк Каприо / © Associated Press

Реклама

Американский судья и звезда социальных сетей Фрэнк Каприо скончался в возрасте 88 лет после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы.

Об этом сообщают BBC и The Guardian.

Видео, на которых судья Каприо председательствует по делам в своем популярном телешоу «Caught in Providence», собрали миллиарды просмотров в социальных сетях, что принесло ему звание «самого доброго судьи в мире». «Рилсы» из Каприо были распространены также и в украиноязычном сегменте соцсетей.

Реклама

Шоу Каприо было снято в его зале суда и демонстрировало его простонародный юмор и соболезнования. Клипы из шоу собрали более 1 миллиарда просмотров в социальных сетях.

За время своего пребывания на скамье судей Каприо развил в себе образ, противоречащий многим другим судьям, он был более сочувственным и менее конфронтационным. Он также использовал свою славу для решения таких проблем как неравный доступ к судебной системе. Его самые популярные видео — те, в которых он вызывает детей в суд, чтобы те помогли им вынести приговор их родителям.

«Я надеюсь, что люди поймут, что институции власти могут очень хорошо функционировать, проявляя доброту, справедливость и соболезнования в своих обсуждениях. Мы живем в очень противоречивом обществе. Я надеюсь, что люди увидят, что мы можем производить правосудие, не будучи жестокими», — говорил судья.

В одном из своих последних постов в социальных сетях судья Каприо объявил, что вернулся в больницу после неудачи в лечении, и попросил своих подписчиков помолиться за него.

Реклама

У судьи Каприо остались жена, с которой они прожили почти 60 лет, а также пятеро детей, семь внуков и двое правнуков.

Ранее мы писали, что скончалась звезда «Супермена» — культовый британский актер Теренс Стемп.