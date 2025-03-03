Умер самый известный в мире донор, чья кровь спасла жизнь более 2 миллионов младенцев

В Новом Южном Уэльсе (Австралия) на 88 году жизни скончался Джеймс Гаррисон, донор, которого признали героем его вкладом в спасение миллионов жизней. Он был известен тем, что его плазма спасла более 2 миллионов младенцев. Гаррисон умер во сне.

Об этом пишет BBC.

Джеймс Гаррисон, ставший донором после тяжелой операции в 14 лет, был одним из самых плодовитых доноров в истории. Его кровь, содержащая редкое антитело Anti-D, спасала младенцев, чьи матери имели риск для жизни из-за несовместимости крови. Гаррисон продолжал сдавать плазму более 60 лет.

Инъекции анти-D – это один из важных методов профилактики смертельной болезни крови у новорожденных, которая называется гемолитической болезнью плода и новорожденного (ГХБН). Это заболевание развивается, когда кровь матери не совместима с кровью ее ребенка. Если организм матери обнаруживает эритроциты плода как чужеродные, он вырабатывает антитела, атакующие эти клетки. Это приводит к серьезным проблемам со здоровьем ребенка, таким как анемия, сердечная недостаточность или даже смерть.

До того как инъекции анти-D стали доступны в середине 1960-х годов, каждый второй ребенок с диагнозом ГХБН умирал. Благодаря изобретению этого метода смертность значительно снизилась. Инъекции анти-D вводятся матери, если она имеет Rh-отрицательный тип крови, а ее ребенок имеет Rh-положительный тип крови. Это помогает предотвратить выработку антител против эритроцитов ребенка.

Этот метод значительно снизил риски для здоровья новорожденных. В Австралии менее 200 доноров анти-D помогают более 45 000 матерям ежегодно. Это стало возможным благодаря донорству и поддержке таких организаций, как Австралийская служба крови Красного Креста.

Напомним, ранее мы писали о том, что британский физик-теоретик Питер Гиггз, предсказавший существование элементарной частицы, способной разгадать взаимодействие темной материи и природу Вселенной, умер в возрасте 94 лет.

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