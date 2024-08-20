Умер самый старый человек планеты: сколько было лет рекордсменке, ее биография и фото

Самый старый человек мира Мария Браньяс Морера (США/Испания), которая 4 марта отпраздновала свой 117-й день рождения, скончалась 19 августа.

Ее смерть подтвердила исследовательская группа геронтологии, сообщает Книга рекордов Гиннеса.

В возрасте 117 лет и 168 дней она была восьмым самым старым человеком (с подтвержденным возрастом) в истории.

Мария мирно умерла в доме престарелых в Каталонии, Испания, где она проживала последние два десятилетия.

Она была подтверждена как самая старая женщина в мире (и человек в целом) в январе в 2023 году после смерти Люсиль Рандон (Франция).

Мария приписала свое долголетие "порядку, спокойствию, хорошим отношениям с семьей и друзьями, контакту с природой, эмоциональной стабильности, отсутствию беспокойства, отсутствию сожаления, большого позитива и избеганию токсичных людей".

Она рассказывала: "Я думаю, что долголетие также зависит от успеха. Удачи и хорошей генетики".

Мария Браньяс / Фото: twitter.com/MariaBranyas112

Мария провела свои юношеские годы в Америке – она родилась 4 марта в 1907 году в Сан-Франциско, Калифорния, год спустя после того, как ее родители эмигрировали в страну.

Пожив в Техасе и Новом Орлеане, семья решила вернуться в Каталонию в 1915 году во время Первой мировой войны. Трансатлантическое путешествие оказалось опасным, и не только потому, что вражеские немецкие корабли патрулировали океан. Восьмилетняя Мария, к сожалению, упала с верхней на нижнюю палубу, играя со своими братьями, и навсегда потеряла слух на одно ухо. Отец Марии также трагически погиб в результате туберкулеза легких к концу путешествия.

Семья приехала и поселилась в Барселоне, а затем переехала в город Баньолиса на северо-востоке Каталонии.

Мария Браньяс Морера / Фото: Guinness World Records

В возрасте 24 лет Мария вышла замуж за своего мужа, доктора Джоана Морета, и у них родилось трое детей.

Пара работала вместе во время гражданской войны в Испании (1936-1939), чтобы лечить раненых солдат, и Мария продолжила работать помощницей мужа после войны.

Доктор Морет умер в 1976 году, а Мария также пережила своего старшего сына Августа, умершего в возрасте 86 лет.

Пережив обе мировые войны, гражданскую войну в Испании и пандемию испанского гриппа, Мария также пережила COVID-19 в 2020 году. Ей было 113 лет, когда она заразилась вирусом, но ей удалось полностью поправиться в течение нескольких дней, став самой старой в мире после COVID-19. Позже Люсиль Рэндон побила этот рекорд.

Мария Браньяс / Фото: twitter.com/MariaBranyas112

Ранее в этом году Мария отпраздновала свой 117-й день рождения, проведя день с семьей и друзьями в своем доме престарелых. Кроме слабого слуха и проблем с подвижностью, у нее не было никаких других проблем со здоровьем, и ее разум был совершенно ясен.

У Марии остались двое детей, 11 внуков и еще много правнуков.

Мария Браньяс Морера / Фото: twitter.com/MariaBranyas112

Напомним, в апреле в возрасте 114 лет скончался самый старый мужчина в мире Хуан Висенте Перес. Свое долголетие он объяснял тем, что "много работал, отдыхал по праздникам, рано ложился спать, ежедневно выпивал стакан агардиенте, любил Бога и всегда носил Его в своем сердце".

После трагедии самым старым мужчиной в мире стал 111-летний Джон Альфред Тиннисвуд с Англии.

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