Умер самый старый человек в мире — 116-летняя японка Томико Итоока

Томико Итоока, 116-летняя японка, признанная самым старым человеком в мире, умерла от старости.

Об этом пишет Kyodo News.

В сентябре 2024 года она признана самым старым человеком в мире. Итоока родилась 23 мая 1908 года в городе Осака и была самой старшей среди своих трех братьев и сестер.

Фото: Associated Press

Итоока стала самым старым человеком в Японии в декабре 2023 года после смерти 116-летней Фуси Тацуми в Кассивари, префектура Осака.

Впоследствии она была признана старейшим человеком в мире по версии Книги рекордов Гиннеса в сентябре 2024 года, после смерти предыдущей обладательницы рекорда — 117-летней Марии Браньяс Морера из Олота, Каталония, Испания.

Напомним, в возрасте 101 года ушла из жизни японская принцесса Юрико Микаса.

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