Умер самый старый мужчина планеты: сколько было лет рекордсмену, его биография и фото

В Венесуэле в возрасте 114 лет скончался самый старый мужчина в мире Хуан Висенте Перес.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Его смерть подтвердил Фредди Бернал, губернатор штата Тачира, Венесуэла, где жил Хуан.

Он написал на Х: "Наш дорогой Хуан Висенте Перес Мора, сегодня с глубокой грустью и болью мы прощаемся с тобой, с тем архетипом мужчины из Тачиры, скромного, трудолюбивого, миролюбивого, увлеченного семьей и традициями. Мы будем всегда помнить его за его оптимизм в жизни, за веру, надежду и глубокую любовь к нашему штату Тачира, он всегда будет символом добра, мудрости и радости, поэтому его наследие будет жить вечно в наших сердцах и в нашей жизни".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро также отдал дань памяти, написав: "Хуан Висенте Перес Мора ушел в вечность в возрасте 114 лет. Из города Эль-Кобре он подарил Венесуэле рекорд Гиннеса как самый старый мужчина в мире. Я посылаю свои объятия и соболезнования его семье и всем жителям Эль-Кобре, штат Тачира. Пусть Господь примет его в своей святой славе!".

Juan Vicente Pérez Mora ha transcendit cap a l'eternitat als seus 114 anys, tachirense del poblat de El Cobre que li regalà a Veneçuela el Récord Guinness per ser el hombre más longevo del mundo. Envio mi abrazo i condolencias a sus familiares ya todo el pueblo de El Cobre estado… pic.twitter.com/ieVPosm8dt — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 3 апреля 2024

Хуан Висенте родился 27 мая в 1909 году.

Он был признан самым старым мужчиной, жившим после смерти Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия (Испания) 18 января в 2022 году в возрасте 112 лет и 341 дня.

Хуан Висенте в молодости / Фото: guinnessworldrecords.com

Хуан был объявлен самым старым мужчиной в возрасте 112 лет и 253 дней, по состоянию на 4 февраля 2022 года.

Свое долголетие он объяснял тем, что "много работал, отдыхал по праздникам, рано ложился спать, ежедневно выпивал стакан агардиенте, любил Бога и всегда носил Его в своем сердце".

Хуан Висенте Перес / Фото: guinnessworldrecords.com

Хуан Висенте был женат на Эдиофине дель Росарио Гарсия в течение 60 лет до ее смерти в 1997 году. Вместе они создали семью из 11 детей, у пары было шесть сыновей и пятеро дочерей. Также у него было 42 внука, 18 правнуков и 12 праправнуков.

Хуан Висенте Перес / Фото: guinnessworldrecords.com

В 2019 году он отпраздновал свой 110-й день рождения, став первым мужчиной-долгожителем из Венесуэлы.

Пережив обе мировые войны, увидев изобретение телевидения и высадку человека на Луну, Хуан Висенте также пережил COVID-19 в 2020 году.

Ожидается, что следующим самым старым живым мужчиной станет 111-летний Гисабуро Сонобе из Японии, пока не поступит подтверждение от его семьи.

Напомним, в декабре в прошлом году в Японии умерла самая старая жительница страны. Фуса Тацуми ушла из жизни в возрасте 116 лет.

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