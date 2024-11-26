Умер самый старый мужчина планеты: сколько было лет рекордсмену, его биография и фото

В возрасте 112 лет умер самый старый мужчина в мире Джон Тиннисвуд.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Долгожитель ушел из жизни в понедельник, 25 ноября, в доме престарелых в Саутпорте, Англия, где он проживал.

"Его последний день был окружен музыкой и любовью. Джон всегда любил благодарить. Поэтому от его имени благодарим всех, кто заботился о нем на протяжении многих лет, в частности его опекуны в Hollies Care Home, его врачи, медсестры, эрготерапевт и другие работники Национальной службы здравоохранения", – сообщила его семья.

Джон родился 26 августа в 1912 году в Ливерпуле, городе, где он вырос и наконец встретил свою жену Блодвен.

Пара познакомилась на танцах и впоследствии поженилась в 1942 году, о чем Джон позже вспоминал как об одном из своих самых приятных воспоминаний.

Джон Тиннисвуд / Фото: guinnessworldrecords.com

В это время продолжалась Вторая мировая война; Джон служил в платежном корпусе Королевской армии, где отвечал за управление финансами, а также за организацию снабжения продовольствием и поиск застрявших в тылу солдат.

После войны он продолжил свою карьеру, работая в бухгалтерии компаний Shell и BP, а затем вышел на пенсию в 1972 году в возрасте 60 лет.

Джон прожил 44 года в браке с Блодвен, пока она не умерла в 1986-м.

В возрасте 100-110 лет Джон ежегодно получал открытки с поздравлением с днем рождения от королевы Елизаветы II, которая была почти на 14 лет моложе его.

Джон Тиннисвуд / Фото: guinnessworldrecords.com

В апреле в 2024 году, в возрасте 111 лет, он стал самым старым мужчиной в мире после смерти 114-летнего Хуана Висенте Переса из Венесуэлы.

Всегда скромный, Джон сказал, что нет никакого секрета его рекордного долголетия, описав его как "чистое везение".

Джон сохранял активный мозг до конца жизни, что, может быть, и помогло ему прожить так долго.

Кроме порции рыбы с картофелем фри каждую пятницу, Джон не придерживался какой-то диеты, признаваясь, что просто ел то, "что дадут".

Его главный совет для сохранения здоровья – соблюдать умеренность.

Джон Тиннисвуд / Фото: Guinness World Records

Джон был фанатом футбольного клуба "Ливерпуль" на протяжении всей жизни, родившись спустя всего 20 лет после основания клуба. Он дожил до восьми побед своего клуба в Кубке Англии и 17 из 19 побед в чемпионате.

Когда спросили Джона, как изменился мир при его жизни, он, улыбнувшись, ответил: "По моему мнению, он не лучше, или вряд ли лучше, чем был тогда. Возможно, в некоторых местах так и есть, но в других – хуже. Мир стал меньше благодаря современным средствам передвижения, главным образом благодаря самолету. Но с тех пор я не могу вспомнить ничего другого, что сделало бы мир гораздо другим. Это только мое мнение. В остальном все примерно так же".

Его совет молодым поколениям таков: "Всегда делайте все, что можете, независимо от того, вы учитесь чему-то, или учите кого-то. Отдавайте все, что имеете. Иначе это не стоит того, чтобы беспокоиться".

Джон дожил до четвертого места среди самых старых британцев в истории. У него остались дочь, четверо внуков и трое правнуков.

Джон Тиннисвуд / Фото: Guinness World Records

Его семья сказала: "У Джона было много прекрасных качеств. Он был умным, решительным, храбрым, спокойным в любой кризисной ситуации, талантливым математиком и замечательным собеседником. Джон переехал в Дом отдыха "Святые" незадолго до своего 100-летия, и его доброта и энтузиазм к жизни были вдохновением для персонала дома и его сожителей".

Самым старым мужчиной в истории был японец Джироемон Кимура (1897-2013), доживший до 116 лет.

Напомним, самая старая семья в мире всю жизнь ела одно блюдо. Семья Мелис из Италии, по-видимому, нашла секрет долгой и здоровой жизни.

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