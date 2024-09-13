"Самый страшный бодибилдер мира" из Беларуси, известный своим экстремальным телосложением, умер в возрасте 36 лет.

Об этом сообщает Daily Star.

Илья "Голем" Ефимчик был известен своей диетой: он питался семь раз в день и поглощал ошеломляющие 16 500 калорий, в том числе 108 кусков суши и 2,5 килограмма стейка.

Его прозвали "158-килограммовым зверем", а также мутантом, у него был рост 185 см, грудь — 155 см, а бицепсы выпирали на 63 см.

Среди его достижений жим штанги лежа весом 272 кг, становая тяга весом 318 кг и приседания с таким же весом.

Илья "Голем" Ефимчик / Фото: instagram.com/supersportguru

В школьные годы в Беларуси он весил всего 70 кг и, как сообщалось, не мог отжаться от пола. Однажды он сказал: "Мое преобразование – это результат лет упорных тренировок и дисциплины в сочетании с пониманием физиологии физических упражнений и питания. Моя миссия состоит в том, чтобы прививать людям трудовую этику, чтобы они могли преодолевать свои страхи и уверенно действовать во благо себя и окружающих их".

Илья "Голем" Ефимчик / Фото: instagram.com/supersportguru

6 сентября у Ильи дома случился сердечный приступ. Его жена Анна отчаянно делала массаж сердца, пока ждала скорую помощь. Его доставили в больницу, но, несмотря на все усилия, спасти его не удалось. Официально о его смерти объявили 11 сентября.

Поощряемый школьным учителем, он нашел вдохновение в мускулистом телосложении Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне. Перед своей преждевременной смертью он стремился увеличить вес до 172 кг.

Илья "Голем" Ефимчик / Фото: instagram.com/supersportguru

Родившись в Беларуси, он переехал в Чехию, США и, наконец, Дубай, где сменил несколько домов.

Илья "Голем" Ефимчик / Фото: instagram.com/supersportguru

Напомним, недавно скончался ведущий КВН Александр Масляков, поддерживавший вторжение РФ в Украину. Путинист неоднократно посещал оккупированные украинские территории.

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