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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
2839
Время на прочтение
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Умер сенатор США Линдси Грэм, горячо поддерживавший Украину

Вчера вечером внезапно ушел из жизни влиятельный американский политик, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Линдси Грэм

Линдси Грэм / © Associated Press

Вчера вечером ушел из жизни известный американский политик, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм.

Об этом официально сообщили на странице сенатора Х.

«Семья сенатора Грэма благодарит за молитвы в это трудное время и просит о соблюдении конфиденциальности в этот невероятно сложный период», — говорится в заявлении.

На днях Линдси Грэм посетил Киев, где пообщался с украинскими журналистами.

В ходе разговора сенатор заявил, что президент США Дональд Трамп начал демонстрировать большую приверженность Украине, поскольку его поразили успехи украинских сил на поле боя и способность эффективно противостоять значительно более сильному противнику.

По словам Грэмма, особое впечатление на американского президента произвели украинские военные технологии.

«Думаю, президент Трамп любит победителей. И он видит Украину среди победителей. То, что президент Трамп увидел в Украине, произвело на него сильное впечатление. Украина оказывает на Россию очень серьезное давление», – заявил сенатор.

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Дата публикации
Количество просмотров
2839
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