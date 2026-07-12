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Умер сенатор США Линдси Грэм, горячо поддерживавший Украину
Вчера вечером внезапно ушел из жизни влиятельный американский политик, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм.
Вчера вечером ушел из жизни известный американский политик, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм.
Об этом официально сообщили на странице сенатора Х.
«Семья сенатора Грэма благодарит за молитвы в это трудное время и просит о соблюдении конфиденциальности в этот невероятно сложный период», — говорится в заявлении.
На днях Линдси Грэм посетил Киев, где пообщался с украинскими журналистами.
В ходе разговора сенатор заявил, что президент США Дональд Трамп начал демонстрировать большую приверженность Украине, поскольку его поразили успехи украинских сил на поле боя и способность эффективно противостоять значительно более сильному противнику.
По словам Грэмма, особое впечатление на американского президента произвели украинские военные технологии.
«Думаю, президент Трамп любит победителей. И он видит Украину среди победителей. То, что президент Трамп увидел в Украине, произвело на него сильное впечатление. Украина оказывает на Россию очень серьезное давление», – заявил сенатор.