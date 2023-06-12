Умер Сильвио Берлускони: чей он друг и что говорил о войне России против Украины

В понедельник, 12 июня, в Италии скончался бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони, который, как известно, был другом президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

Политик скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Лидеру партии Forza Italia и основателю Mediaset было 86 лет. На момент публикации партия Forza Italia, лидером которой был бывший премьер-министр, официально не комментировала информацию о его смерти.

Сильвио Берлускони вернулся в Сан-Раффаэле в минувшую пятницу после продолжавшейся 45 дней госпитализации из-за пневмонии и лейкемии. Он покинул больницу несколько недель назад.

Сильвио Берлускони – итальянский политик, бывший премьер-министр Италии. Один из самых богатых медиамагнатов в Италии. Владелец контрольного пакета акций холдинга Fininvest, объединяющего примерно 150 компаний, действующих практически во всех областях жизни итальянцев. Был владельцем ФК "Милан" с 1986 по 2017 год. Занимая должность премьер-министра, он не раз встречался с президентом РФ, а сам Путин называл Берлускони своим другом и союзником

Итальянский политик запомнился итальянцам благодаря ряду скандалов, связанных с его личной жизнью и вечеринками в своих имениях, получивших в СМИ название "бунга-бунга".

Дружба Путина и Берлускони

В должности премьера Берлускони быстро подружился с российским лидером Владимиром Путиным. Тогда СМИ писали, что Путину нравится в Берлускони его упорство в том, чтобы завязать с кем-то дружбу, прежде чем переходить к делу.

Они впервые встретились на саммите "Большой восьмерки" в Генуе в 2001 году. Затем Путин несколько раз останавливался в летнем дворце Берлускони на Сардинии, а в 2015 году Берлускони приезжал в оккупированный Крым, всего лишь через год после аннексии Россией.

Берлускони и Путин / Фото: Associated Press

Берлускони также неоднократно восхвалял российского президента.

"Он — искренний человек, и мы общаемся, глядя друг другу в глаза: да — это да, нет — это нет. У нас очень легкие отношения. Он — человек, с которым работать — одно удовольствие", — говорил Берлускони в интервью "Российской газете" в мае 2004 года

Путин поддерживал Сильвио Берлускони в трудные времена судебных процессов после отставки в 2011 году.

В 2015 году они вместе отдыхали на Алтае.

Именно по приглашению российского лидера в сентябре 2015 года Берлускони посетил аннексированный Крым, после чего Служба безопасности Украины запретила ему въезд в Украину на три года.

В Крыму Путин угостил итальянского гостя коллекционным вином урожая 1775 из коллекции винзавода "Массандра".

Берлускони во время встречи с Путиным / Фото: Associated Press

В июле 2015 года, как сообщает итальянская газета La Stampa, общаясь с соратниками, Берлускони заявил: "Только подумайте, в Италии меня оттесняют на задворки, а между тем Владимир Путин сказал, что готов предоставить мне гражданство и поставить во главе российского министерства экономики!"

В разгар войны с Украиной и на фоне испорченных отношений с Западом, Путин поздравил с Новым 2023 годом только трех политиков из ЕС: Орбана, Шредера и Берлускони. Судя по публикации газеты La Presse, один из известнейших итальянских политиков рассказал однопартийцам, что во время войны обменивался с российским президентом Владимиром Путиным подарками в виде ящика водки и бутылок вина, а также "приятными письмами".

Реакция Путина на смерть итальянского друга Берлускони

Российский президент-диктатор Владимир Путин отреагировал на смерть своего друга Сильвио Берлускони.

"Это был итальянский политик. Для политика он был очень необычным человеком, потому что был искренним и открытым. Политиков такого масштаба сейчас немного. У него были привилегии - говорить то, что думает", - высказался глава Кремля.

Следует заметить, что Берлускони довольно быстро подружился с Путиным. Итальянский политик называл российского "фюрера" лучшим политиком и даже утверждал, что гражданам РФ повезло с президентом.

Что говорил Берлускони об Украине

С самого начала вторжения РФ в Украину Берлускони открыто поддерживал диктатора Путина.

Берлускони обвинил власти Украины и Владимира Зеленского в том, что они якобы спровоцировали нынешнюю войну. Ранее Россия не раз обвиняла Киев в нападении на самопровозглашенные "республики" Донбасса, но большинство стран мира, равно как и независимые эксперты, считают нынешние действия России против Украины неспровоцированной агрессией.

"(Зеленскому – Ред.) было достаточно прекратить нападать на две автономные республики Донбасса – и всего этого не произошло бы, – заявил Берлускони журналистам. – Так что я оцениваю поведение этого господина очень-очень негативно".

Слова Берлускони вызвали резкую реакцию официальных властей Италии. Офис Мэлони четко ответил Берлускони, что итальянское правительство "твердо и уверенно" поддерживает Украину.

На скандал также отреагировали в Киеве, где сравнили действия Берлускони со "старанием поцеловать кровавую руку диктатора".

20 мая Берлускони сделал еще более откровенное заявление: "Я считаю, что объединенная Европа должна сделать предложение о мире, пытаясь вынудить украинцев принять требования Путина".

После парламентских выборов в сентябре 2022 года партия Берлускони вернулась в правительство Италии, но возглавила его представительница другой политической силы "Братья Италии", Джорджа Мелони, известна своей поддержкой Украины.

Берлускони не получил места в правительстве, но продолжил комментировать вопросы, связанные с Украиной.

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