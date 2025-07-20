Умер "спящий принц" Саудовской Аравии Аль-Валид бин Халед: что о нем известно (фото)

Аль-Валид бин Халед

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Умер принц Аль-Валид бин Халед бин Талал бин Абдулазиз Аль-Сауд, известный как «спящий принц», который более 20 лет находился в коме после тяжелой аварии.

Его смерть подтвердил отец, принц Халед бин Талал, в соцсети Х.

«С тяжелым сердцем оплакиваем смерть нашего дорогого сына… Пусть Бог смилуется над ним», — написал он.

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Что о нем известно

Аль-Валид бин Халид бин Талал бин Абдулазиз Аль-Сауд родился в апреле 1990 года в семье саудовской королевской династии. Он был старшим сыном принца Халида бин Талала Аль-Сауда и внуком принца Талала бин Абдулазиза Аль-Сауда — одного из членов правящего дома Саудовской Аравии. Также принц был племянником известного бизнесмена принца Аль-Валида бин Талала.

Свой учебный путь Аль-Валид продолжил в военной академии в Великобритании. В 2005 году, когда ему было всего 15 лет, он попал в серьезную автомобильную аварию в Лондоне. В результате ДТП принц получил тяжелую черепно-мозговую травму, сопровождаемую значительным кровоизлиянием в мозг, что привело к коме.

Более 20 лет Аль-Валид находился в состоянии комы, поддерживаясь на аппаратах искусственного жизнеобеспечения в Медицинском городе короля Абдулазиза в Эр-Рияде. Несмотря на многочисленные прогнозы врачей и сложность состояния, его отец, принц Халид бин Талал, настаивал на продолжении лечения и поддерживал надежду на выздоровление сына.

В течение этих двух десятилетий были зафиксированы редкие признаки сознания — движения рук, что давало семье и близким хоть какую-то надежду.

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