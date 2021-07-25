Умер украинец, который пострадал в ДТП в Польше: появились подробности жуткой аварии

Умер украинец, который пострадал в ДТП в Польше: появились подробности жуткой аварии

В автобусе ехали украинские работники.

В Польше в результате ДТП, в которое попал автобус с украинцами, погиб один наш соотечественник. Еще четверо остаются в больницах, но двух уже выписали.

Об этом сообщил посольство Украины в Польше.

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По данным польской полиции, 36-летняя женщина на автомобиле Nissan Qashqai выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автобусом Volkswagen. В салоне последнего ехали девять человек, семеро из которых были гражданами Украины. Все ехали работать в Радомско.

Сначала сообщалось, что три человека в результате аварии в критическом состоянии госпитализировали. Но в обновленном сообщении сказано, что сейчас в медицинских учреждениях остается четверо украинцев, двух наших граждан выписали из больницы.

Один из граждан Украины, к сожалению, умер. Польские СМИ пишут, что это 37-летний мужчина.

36-летнего водителя тоже госпитализировали для прохождения медосмотра. Однако во второй половине дня ее взяли под стражу. Женщина будет нести ответственность за нарушение правил дорожного движения, ей грозит до 12 лет лишения свободы. Однако из-за пьяного вождения наказание может быть более жестким.

Напомним, автобус с украинцами попал в ДТП в Лодзинском воеводстве Польши на трассе возле города Радомско утром субботы, 24 июля.

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Новости мира: в Польше пьяная водитель протаранила автобус с украинскими

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