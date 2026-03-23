Умер владелец OnlyFans из Одессы Леонид Радвинский: что известно о его смерти

Леонид Радвинский / © Фото из открытых источников

Реклама

В возрасте 43 лет ушел из жизни Леонид Радвинский — владелец платформы OnlyFans и миллиардер родом из Одессы. Причиной смерти стала продолжающаяся борьба с онкологическим заболеванием.

Об этом пишет Bloomberg.

Информацию о смерти бизнесмена подтвердила лондонская компания Fenix International Ltd, которой принадлежит сервис. В заявлении, посланном по электронной почте, указано, что Радвинский «мирно умер после продолжительной болезни», а семья просит о конфиденциальности.

Реклама

Что известно о деятельности Леонида Радвинского в OnlyFans

Леонид Радвинский приобрел контрольный пакет акций OnlyFans в 2018 году у основателей Гая и Тима Стокли. Под его руководством платформа превратилась в глобальное культурное явление, изменив модель монетизации контента для взрослых.

Согласно отчету 2024 года, доход компании достиг 1,4 млрд долларов. А аудитория платформы расширилась до 377 млн пользователей и более 4,6 млн зарегистрированных авторов. При этом финансовые успехи сервиса позволили Леониду Радвинскому, начиная с 2021 года выплатить себе около 1,8 млрд долларов в форме дивидендов.

Платформа работает по модели 20% комиссии по всем транзакциям. Несмотря на попытки привлечь шеф-поваров и спортсменов, сервис остается наиболее известным из-за порнографического контента, запрещенного в большинстве других социальных сетей.

Что будет дальше с OnlyFans

Как пишет издание, смерть владельца ставит под вопрос дальнейшую структуру управления OnlyFans. По данным компании, в 2024 году Радвинский передал свои активы трасту.

Реклама

Сообщается, что до последнего времени бизнесмен вел переговоры о продаже 60% акций платформы. Потенциальная стоимость предприятия оценивалась в 5,5 млрд долларов. В частности, инвестиционная фирма Architect Capital из Сан-Франциско рассматривала возможность сделки на сумму около 2 млрд долларов. Однако на февраль переговоры находились на ранней стадии.

Леонид Радвинский — что известно о нем

Родился Леонид Радвинский в Одессе. В детском возрасте его семья эмигрировала в Чикаго. В последние годы он жил во Флориде. Предприниматель вел закрытый образ жизни и очень редко давал интервью.

Кроме бизнеса, Радвинский занимался благотворительностью. Он поддерживал: Мемориальный онкологический центр Слоуна Кеттеринга, инициативы по открытому программному коду и организации по защите животных.

Напомним, американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис скончался в возрасте 86 лет.