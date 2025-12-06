Умер всемирно известный архитектор Фрэнк Гэри: что о нем известно

Фрэнк Гэри / © Associated Press

Мир потерял одного из величайших архитектурных визионеров ХХ века Фрэнка Гэри, автора культовых зданий, среди которых Музей Гуггенхайма в Бильбао и Концертный зал Уолта Диснея, умер в возрасте 96 лет в своем доме в Санта-Монике после непродолжительного заболевания дыхательных путей.

О смерти архитектора сообщил представитель компании Gehry Partners. Материалы подготовили Ник Гласс и Фиона Синклер Скотт, пишет CNN

Фрэнк Гэри родился в Торонто, Канада. Он получил архитектурное образование в Университете Южной Калифорнии и изучал городское планирование в Гарварде. В 1962 году он основал собственную архитектурную фирму в Лос-Анджелесе.

Переломным моментом стал проект перестройки собственного дома в Санта-Монике в 1978 году. Использовав нетрадиционные материалы — шлакоблоки, фанеру, профнастил и сетку-рабицу — Гэри создал дом, который получил первое признание. «Мы приобрели крошечное бунгало и я построил дом вокруг него где-то за 50 тысяч долларов… И несколько человек были этим увлечены», — вспоминал он в разговоре с Ричардом Солом Вурманом в 2008 году.

В 1989 году Гэри получил премию Прицкера, самую престижную награду в архитектуре. Однако настоящую славу ему принес заказ на создание Музея Гуггенхайма в Бильбао, Испания. Облицованный титаном музей изгибался и сверкал, напоминая «огромный букет серебристых рыбин», как писал журналист Vanity Fair. Этот проект совершил архитектурную революцию и принес Гэри международное признание.

Успех Бильбао открыл путь к ряду престижных проектов: Музей поп-культуры в Сиэтле (2000), Концертный зал Уолта Диснея в Лос-Анджелесе (2003), Фонд Луи Виттон в Париже (2014). В 2016 году президент Барак Обама наградил его Президентской медалью Свободы.

Гэри радикально изменил представление об архитектуре, используя для проектирования те же компьютерные программы, что и для создания истребителей. Его вдохновение черпалось из природных форм, японских храмов, хоккея и гитар Stratocaster.

Гэри известен своей прямолинейностью, тихим голосом и хорошим чувством юмора. Коллеги и партнеры отмечали его огромное влияние на архитектуру и человеческие качества.

Бернар Арно, глава LVMH, назвал Гэри «дорогим другом» и подчеркнул интенсивность творческого партнерства. «Он останется гением легкости, прозрачности и грации», — отметил Арно.

Нэнси Пелоси высоко оценила вклад архитектора: «Фрэнк оставил неизгладимый след в Лос-Анджелесе, Калифорнии, США и в мире — не только своими проектами, но и своей щедростью».

Гэри сам отвергал ярлыки и считал, что его язык архитектуры — это реакция на постмодернизм и стремление вернуться к первобытным формам природы: «Я сказал себе: „Почему бы не вернуться на 300 миллионов лет назад, до появления человека, к рыбе?“ И именно тогда я начал рисовать свои „рыбные трюки“», — вспоминал он в Vanity Fair.

Фрэнк Гэри оставил после себя наследие, которое радикально изменило архитектурный ландшафт мира и продолжает вдохновлять новые поколения архитекторов.

