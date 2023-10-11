Умерла 104-летняя женщина, ставшая на днях самым старым парашютистом в мире (фото)

В декабре ей должно было исполниться 105 лет.

Умерла женщина, побившая рекорд самого старого человека в мире, прыгнувшего с парашютом.

Об этом пишет ladbible.com.

Дороти Хоффнер улыбалась, когда совершила свой исторический прыжок с высоты более 4 км. Приземлившись, долгожительница крикнула: "Возраст — это лишь число. Какое отношение имеет возраст к тому, что вы делаете? Мне 104 года, и что?".

Дороти Хоффнер / Фото: chicagotribune.com

Сообщается, что этот прыжок превзошел текущий мировой рекорд самого старого парашютиста в мире, установленный в мае в 2022 году 103-летней Линней Ларссон из Швеции.

К сожалению, Дороти не будет рядом, чтобы увидеть свое имя в Книге рекордов Гиннеса.

Женщину нашли мертвой в жилом комплексе для пожилых людей Брукдейл-Лейк-Вью.

Ее близкий друг Джо Конант рассказал AP News: "Она была неутомимой. Она просто продолжала идти. Она не была из тех, кто подремал после обеда или не появился на каком-нибудь мероприятии, ужине или еще почему-то. Она всегда была рядом, присутствовала. Она всегда продолжала идти".

Дороти Хоффнер / Фото: chicagotribune.com

В декабре Дороти должно было исполниться 105 лет, и она планировала полетать на воздушном шаре, чтобы отпраздновать это событие.

Напомним, собаку выбросили на улицу с рюкзаком, полным игрушек, и щемящим письмом от хозяйки. Животное уже нашло новый дом.

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