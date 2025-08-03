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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Умерла 132-летняя женщина: она была свидетелем трех исторических эпох и имела более 100 внуков

Ее официальный статус долгожителей не подтвержден Книгой рекордов Гиннесса и организациями, изучающими долгожителей.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Жительнице Турции было 132 года

Жительнице Турции было 132 года / © pixabay.com

В Турции на 132-м году жизни скончалась жительница страны Ходи Гюркан.

Об этом сообщает Turkiye Today.

Женщина родилась 1 июля 1894, а умерла 30 июля 2025 года. За долгую жизнь она стала свидетелем трех исторических эпох — от Османской империи до современной Турецкой Республики.

У нее осталось семеро детей, 110 внуков и много правнуков.

Ее феноменальное долголетие специалисты объясняют генетикой, традиционным образом жизни в сельской местности и средиземноморской диете. Однако ее официальный статус долгожителей не подтвержден Книгой рекордов Гиннесса и организациями, изучающими долгожителей.

Если данные о возрасте Гюркан верны, она могла быть старейшим человеком в мире. В настоящее время этот титул принадлежит 116-летней Марии Браньяс Морера из Испании.

Ранее мы писали, как понять, долгожитель ли вы. Больше об этом читайте в новости.

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