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Умерла 132-летняя женщина: она была свидетелем трех исторических эпох и имела более 100 внуков
Ее официальный статус долгожителей не подтвержден Книгой рекордов Гиннесса и организациями, изучающими долгожителей.
В Турции на 132-м году жизни скончалась жительница страны Ходи Гюркан.
Об этом сообщает Turkiye Today.
Женщина родилась 1 июля 1894, а умерла 30 июля 2025 года. За долгую жизнь она стала свидетелем трех исторических эпох — от Османской империи до современной Турецкой Республики.
У нее осталось семеро детей, 110 внуков и много правнуков.
Ее феноменальное долголетие специалисты объясняют генетикой, традиционным образом жизни в сельской местности и средиземноморской диете. Однако ее официальный статус долгожителей не подтвержден Книгой рекордов Гиннесса и организациями, изучающими долгожителей.
Если данные о возрасте Гюркан верны, она могла быть старейшим человеком в мире. В настоящее время этот титул принадлежит 116-летней Марии Браньяс Морера из Испании.
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