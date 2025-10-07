Умерла 27-летняя вегетарианка, которая ела только фрукты: сколько она весила

Каролина Кшижак / © The Sun

Реклама

На Бали в гостиничном номере с голоду скончалась 27-летняя женщина. Перед смертью она соблюдала экстремальную фрукторианскую диету, которая привела к тяжелому недоеданию.

Об этом сообщает The Sun.

По данным медиа, Каролина Кшижак уехала на Бали, чтобы встретиться с единомышленниками. Она поселилась в курорт Sumberkima Hill в декабре 2024 года и попросила виллу с бассейном.

Реклама

Каролина Кшижак / © The Sun

Гостиничный персонал обратил внимание на критическое физическое состояние гости. Сотрудники сообщили, что она выглядела обессиленной: у нее были запавшие глаза и заметно выступающие ключицы.

Ее слабость была настолько значительна, что однажды ей понадобилась помощь ночного портье, чтобы добраться до своего номера.

Впоследствии состояние ее здоровья только ухудшалось: ее ногти пожелтели, а зубы начали гнить.

Обеспокоенные состоянием здоровья своей гости, работники отеля несколько раз просили Каролину обратиться за медицинской помощью. Однако девушка по каждой просьбе отвечала пренебрежительно.

Реклама

Как отмечает издание The Sun, Каролина была уроженкой Польши. В подростковом возрасте она боролась с анорексией и проблемами восприятия собственного тела.

После переезда в Великобританию для обучения в Университете Лидса она заинтересовалась йогой, а также открыла для себя веганство.

В конце концов это привело Каролину к «фрукторианству» — ограничительной диете, включающей употребление исключительно плодов растений, прежде всего сырых фруктов и ягод, а также некоторых плодовых овощей.

Регулярные посты девушки в соцсетях отражали ухудшение состояния ее здоровья, что побудило родителей и друзей Каролины неоднократно призывать ее обратиться за лечением.

Реклама

Несмотря на предосторожности близких, девушка не отказалась от своих экстремальных диетических практик.

По данным The Sun, перед смертью Каролина страдала остеопорозом и дефицитом альбумина, что связано с длительным недоеданием и весило всего 22 килограмма.

Ее тело обнаружили работники гостиницы после того, как она перестала выходить на связь.

Ранее известный альпинист Берлин Миллер сорвался во время спуска снаряжения и погиб. Его смерть транслировалась в прямом эфире.

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.