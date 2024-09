Умерла бабушка-блогерша, у которой было более пяти миллионов подписчиков – фото

Умерла бабушка-инфлюенсерша с более чем пятью миллионами подписчиков.

Марта Хильда Экл Карденас, известная в сети как Abuelita Martha, что переводится как "Бабушка Марта", стала Интернет-сенсацией во время пандемии Covid-19.

Она начала делиться видео, где она участвует в онлайн-челленджах и рассказывает веселые истории о своих путешествиях по родной Мексике.

Страница Марты в TikTok быстро разрослась до 5,2 млн подписчиков, а также она может похвастаться более 200 000 поклонников в Instagram и 180 000 на YouTube.

Марта Карденас / Фото: Jam Press

Своих преданных подписчиков она нежно называла "внуками". Ее настоящий внук Макс, также монтировавший ее видео, объявил о ее смерти в понедельник, 9 сентября.

Он поделился фотографией, на которой Марта с гордостью держит награду от YouTube за то, что набрала более 100 000 подписчиков в начале этого года.

Марта Карденас / Фото: Jam Press

Макс написал: "Летай высоко, Марта. Ты наполнила счастьем сердца миллионов людей во всем мире. Ты делилась радостью, советами и своими историями вдохновляла многих людей. Сегодня, 9 сентября 2024 года, мы оплакиваем твою потерю, но ты всегда будешь жить в наших сердцах. Миллионы твоих виртуальных внуков будут вспоминать тебя с любовью и нежностью".

Семья Марты не сообщила, сколько ей было лет, когда она умерла, а также причину смерти. Ее похороны пройдут в церкви Сан-Хосе в Куаутитлан-Искалье близ Мехико в 16:00 14 сентября.

Марта Карденас / Фото: Jam Press

Свое последнее видео в TikTok Марта опубликовала 28 июля, когда приняла участие в "протеиновом челендже" и позировала с игрушечным авокадо.

