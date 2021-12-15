Умерла мгновенно: во время отдыха дедушка убил маленькую внучку

Мужчина не заметил малыша.

В графстве Корнуолл дедушка буксировал семейный автофургон в кемпинге и случайно убил внучку, наехав на нее.

Об этом пишет The Mirror.

По данным издания, трагедия произошла 12 мая, однако расследование гибели девочки только закончилось. Супруги местных британских туристов Гордон вместе с годовалой дочерью и родителями отправились в недельное семейное путешествие на остров Лизард в графстве Корнуолл.

В кемпинге дедушке понадобилось отбуксировать автофургон — когда он начал движение, он не заметил внучку, которая, как сообщается, играла.

Полученные от ушиба травмы головы и груди оказались настолько серьезными, что ребенок почти мгновенно умер, несмотря на то, что ему была предоставлена экстренная медицинская помощь.

Дедушка девочки заявил, что перед движением проверил осмотр в зеркалах заднего вида, однако, по данным следствия, он не смог вовремя заметить внучку из-за ее маленького роста.

В России дедушка хотел перейти на другую сторону дороги, а попал на тот свет

Напомним, подросток из английского города Винсфорд умер, съев приготовленный забывчивым дедушкой окорок в ореховой глазури.

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